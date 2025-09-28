Три иностранца пострадали в драке на Невском проспекте в Петербурге

Полиция Центрального района проводит проверку по факту драки на Невском проспекте
Полиция Центрального района проводит проверку по факту драки на Невском проспекте

Три гражданина ближневосточного государства пострадали в драке на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ. Задержаны двое местных жителей.

«Прибывшими на место происшествия нарядами патрульно-постовой службы полиции установлено, что в инциденте пострадали трое граждан одного из государств Ближнего Востока. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи и доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале полиции Санкт-Петербурга. 

По подозрению в причастности к инциденту оперативно задержаны два жителя Петербурга 31 и 36 лет. По предварительным данным, они травмировали иностранцев во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений.

На задержанных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД. Полиция проводит проверку, опрашивая свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

