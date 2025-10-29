Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Ураган «Мелисса» несется в сторону Кубы

29 октября 2025 в 07:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ураган повлечет за собой ветер со скоростью около 200 км/ч, указано в материале

Ураган повлечет за собой ветер со скоростью около 200 км/ч, указано в материале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ураган «Мелиса» движется в сторону Кубы. Он повлечет за собой ураганный ветер и огромный объем осадков. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«В настоящее время Мелисса движется на северо-северо-восток со скоростью около 8 миль в час, и ожидается, что ее глаз достигнет юго-восточной части Кубы около полуночи по местному времени или сразу после нее как шторм 4-й или высшей 3-й категории», — указано в материале CNN.

Отмечается, что устойчивые ветры распространяются на юг Кубы с вечера вторника. Тем временем ураганные условия, с постоянным ветром со скоростью около 200 км/ч, начнутся со среды. Также ожидаются осадки от 25 до 50 сантиметров, а в некоторых горных районах кубы ожидаются 60 сантиметров. Это может вызвать повадки и оползни.

Продолжение после рекламы

Ранее ураган «Мелисса» уже достиг берегов Ямайки, вызвав сильные дожди, оползни, разрушения и перебои с электроснабжением, а также масштабную эвакуацию в регионе. Стихия сформировалась в Атлантическом океане и быстро усилилась до пятой категории, принеся угрозу наводнений и оползней на Ямайку и Кубу. Атлантический сезон ураганов, когда подобные явления здесь не редкость, обычно длится до ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал