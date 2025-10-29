Ураган «Мелисса» несется в сторону Кубы

Ураган повлечет за собой ветер со скоростью около 200 км/ч, указано в материале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ураган «Мелиса» движется в сторону Кубы. Он повлечет за собой ураганный ветер и огромный объем осадков. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«В настоящее время Мелисса движется на северо-северо-восток со скоростью около 8 миль в час, и ожидается, что ее глаз достигнет юго-восточной части Кубы около полуночи по местному времени или сразу после нее как шторм 4-й или высшей 3-й категории», — указано в материале CNN.

Отмечается, что устойчивые ветры распространяются на юг Кубы с вечера вторника. Тем временем ураганные условия, с постоянным ветром со скоростью около 200 км/ч, начнутся со среды. Также ожидаются осадки от 25 до 50 сантиметров, а в некоторых горных районах кубы ожидаются 60 сантиметров. Это может вызвать повадки и оползни.

