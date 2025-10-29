Восемь машин столкнулись под Иркутском из-за гололеда. Видео
Под Иркутском, в микрорайоне Березовый, столкнулись не менее 8 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
«Сегодня утром крупное ДТП зафиксировано в микрорайоне Березовый Иркутского района. По предварительной информации столкнулись не менее 8 машин», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет, а движение затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать максимальную осторожность из-за снега и льда.
Ранее в Иркутской области уже происходили крупные ДТП с массовым участием автомобилей. Так, в Нижнеудинском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись семь грузовиков и легковой автомобиль, в результате чего пять машин загорелись, один человек погиб, и движение было временно перекрыто.
