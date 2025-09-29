Установлены размеры пенсий в России в 2026 году

В 2026 году в России средний размер социальных пенсий после индексации с 1 апреля составит 16 590 рублей, а страховых пенсий по старости — 27,1 тыс. рублей. Данные следуют из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда России на 2026–2028 годы.
Согласно документу, средний размер социальных пенсий в 2025 году после индексации 1 апреля составляет 15 533 рубля. В 2026 году он увеличится на 1 056 рублей, достигнув 16 590 рублей. Индексация запланирована на уровне инфляции — 6,8%. Средний размер страховой пенсии вырастет с 23 880 рублей в 2025 году до 25 695 рублей в 2026 году. После индексации с 1 января 2026 года на 7,6% (выше инфляции) средний размер страховых пенсий по старости составит 27,1 тыс. рублей.
Ранее Минтруд сообщил о намерении осуществить единовременную индексацию пенсий с 1 января следующего года, установив ее размер выше прогнозируемого уровня инфляции. Данная мера отличается от практики предыдущего года, когда индексация была перенесена на более поздний срок и определялась в зависимости от финансовых поступлений в Социальный фонд, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.