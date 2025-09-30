Военные США бьют тревогу из-за новой оборонной стратегии

TWP: в Пентагоне раскритиковали новую оборонную стратегию США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американские военные считают, что новая стратегия слишком сильно фокусируется на внутренних проблемах
Американские военные считают, что новая стратегия слишком сильно фокусируется на внутренних проблемах Фото:

В руководстве Пентагона возникли разногласия по поводу новой оборонной стратегии США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По информации издания, часть сотрудников, участвующих в разработке документа, считает его недальновидным и несоответствующим текущим вызовам из-за личного и противоречивого подхода президента США к внешней политике.

«Документ слишком сфокусирован на внутренних проблемах, игнорируя быстрое наращивание военной мощи Китаем», — приводит газета слова одного из высокопоставленных военных. Кроме того, источники издания отмечают обеспокоенность планом министра обороны Пита Хегсета по масштабной реорганизации вооруженных сил и возможным массовым увольнениям среди военных.

Ранее телеканал CNN сообщил, что тема изменений в стандартах вооруженных сил станет ключевой на предстоящей встрече руководства армии США. Президент США Дональд Трамп посетит встречу Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами 30 сентября. Среди участников ожидаются представители командования сухопутных войск, ВВС и ВМС США. Ранее RT со ссылкой на американские СМИ писал, что на предстоящей встрече тема разработки новой военной стратегии станет ключевой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В руководстве Пентагона возникли разногласия по поводу новой оборонной стратегии США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По информации издания, часть сотрудников, участвующих в разработке документа, считает его недальновидным и несоответствующим текущим вызовам из-за личного и противоречивого подхода президента США к внешней политике. «Документ слишком сфокусирован на внутренних проблемах, игнорируя быстрое наращивание военной мощи Китаем», — приводит газета слова одного из высокопоставленных военных. Кроме того, источники издания отмечают обеспокоенность планом министра обороны Пита Хегсета по масштабной реорганизации вооруженных сил и возможным массовым увольнениям среди военных. Ранее телеканал CNN сообщил, что тема изменений в стандартах вооруженных сил станет ключевой на предстоящей встрече руководства армии США. Президент США Дональд Трамп посетит встречу Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами 30 сентября. Среди участников ожидаются представители командования сухопутных войск, ВВС и ВМС США. Ранее RT со ссылкой на американские СМИ писал, что на предстоящей встрече тема разработки новой военной стратегии станет ключевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...