Свердловчанам предлагают зарплаты больше, чем они хотят

В Свердловской области медиана предлагаемой зарплаты составляет 74495 рублей, тогда как ожидания кандидатов уже восемь месяцев подряд держатся на уровне 70000 рублей и не меняются. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HH.ru.
«Предлагаемые заработные платы продолжают расти, хотя и не так активно, как в период прошлогодней „зарплатной гонки“. С начала 2025 года предложения работодателей увеличились в области на 7%, или +4891 рубль», — пояснили там.
Наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в таких сферах, как строительство и недвижимость (+24%, или +20090 руб.), добыча сырья (+21%, или +17989 руб.), спортивные клубы и бьюти-индустрия (+21%, или +13457 руб.), производство и сервисное обслуживание (+21%, или +16460 руб.), рабочий персонал (+20%, или +16116 руб.), сельское хозяйство (+20%, или +17703 руб.), продажи и обслуживание клиентов (+15%, или +9677 руб.), а также автомобильный бизнес (+15%, или +13325 руб.). В то же время снижение медианы отмечено у административного персонала (-16%, или -11096 руб.) и специалистов страховой сферы (-7%, или -5811 руб.).
