Названы одни из самых востребованных вакансий в Свердловской области

Токари и шлифовщики стали самыми востребованными в Свердловской области
Токарям готовы платить от 188 тысяч рублей
Токарям готовы платить от 188 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области сохраняется высокий спрос на специалистов в металлургии. Так, самыми востребованными с января по август 2025 года в этой отрасли стали токари, шлифовщики и фрезеровщики. Им предлагают более 150 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в пресс-службе Avito.

«Токари, шлифовщики и фрезеровщики — наиболее востребованные профессии, где заработная плата и условия работы отвечают высоким стандартам отрасли», — пояснили там. Их средняя зарплата составляет 151,8 тысячи рублей.

Всего в рейтинг самых востребованных вакансий в металлургии попали пять специалистов:

  • Токарь — средняя зарплата от 188 тысяч рублей. Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в сфере металлургии, востребованная на предприятиях, где необходимы специалисты с высокой квалификацией
  • Оператор станка — от 113 тысяч рублей. Вакансия с хорошими условиями для специалистов, которые управляют и обслуживают станки, обеспечивая бесперебойную работу оборудования.
  • Наладчик — от 105 тысяч рублей. Специалисты, которые обеспечивают настройку и обслуживание сложного оборудования, остаются в числе востребованных работников.
  • Шлифовщик — от 167 тысяч рублей. Вакансия для специалистов, занимающихся шлифовкой металлических изделий, что требует высокой точности и опыта.
  • Фрезеровщик — от 152 тысяч рублей. Специалисты с высокой квалификацией, работающие на фрезерных станках.

