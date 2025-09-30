Названы одни из самых востребованных вакансий в Свердловской области

В Свердловской области сохраняется высокий спрос на специалистов в металлургии. Так, самыми востребованными с января по август 2025 года в этой отрасли стали токари, шлифовщики и фрезеровщики. Им предлагают более 150 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в пресс-службе Avito.
«Токари, шлифовщики и фрезеровщики — наиболее востребованные профессии, где заработная плата и условия работы отвечают высоким стандартам отрасли», — пояснили там. Их средняя зарплата составляет 151,8 тысячи рублей.
Всего в рейтинг самых востребованных вакансий в металлургии попали пять специалистов:
- Токарь — средняя зарплата от 188 тысяч рублей. Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в сфере металлургии, востребованная на предприятиях, где необходимы специалисты с высокой квалификацией
- Оператор станка — от 113 тысяч рублей. Вакансия с хорошими условиями для специалистов, которые управляют и обслуживают станки, обеспечивая бесперебойную работу оборудования.
- Наладчик — от 105 тысяч рублей. Специалисты, которые обеспечивают настройку и обслуживание сложного оборудования, остаются в числе востребованных работников.
- Шлифовщик — от 167 тысяч рублей. Вакансия для специалистов, занимающихся шлифовкой металлических изделий, что требует высокой точности и опыта.
- Фрезеровщик — от 152 тысяч рублей. Специалисты с высокой квалификацией, работающие на фрезерных станках.
