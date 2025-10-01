В РФ с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих

Оклады госслужащих и военные пенсии проиндексировали в РФ на 7,6%
Рост выплат почувствуют более 2,5 млн россиян
С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров, а также оклады сотрудников федеральных учреждений, государственных служащих, военных и представителей других силовых структур увеличились на 7,6%. Такое решение принято в соответствии с распоряжением правительства РФ, сообщали в пресс-службе кабмина.

Обновленные выплаты уже поступают получателям, чей доход зависит от федерального бюджета. Повышение не затронет работников региональных и муниципальных организаций. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. «Перечень включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, у которых система оплаты труда установлена постановлением № 583 от 2008 года, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой», — пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что индексация распространяется на должностные оклады и тарифные ставки. Все надбавки и доплаты, рассчитанные в процентах от оклада — включая выплаты за выслугу лет, особые условия труда и стимулирующие коэффициенты — автоматически пересчитываются с учетом новой базы. В результате индексации рост выплат почувствуют более 2,5 млн человек по всей стране. Решение принято для компенсации инфляционного давления и повышения уровня социальной защищенности работников бюджетной сферы.

