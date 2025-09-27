Новые налоги, повышение зарплат и требования к авто: кого октябрь ударит по кошельку

С 1 октября в России начнет вводиться цифровой рубль
Цифровой рубль будет использоваться для социальных выплат
Цифровой рубль будет использоваться для социальных выплат

С 1 октября 2025 года будет введено несколько изменений, связанных с финансами российских граждан. В оборот начнет вводиться цифровой рубль, а также появятся каникулы для самозанятых, малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, с октября этого года начнет действовать закон о такси. В связи с ним водители смогут использовать определенные виды автомобилей с достаточным количеством баллов локализации. Подробности нововведений с 1 октября 2025 года — в материале URA.RU.

Введение цифрового рубля

С начала октября начинается поэтапное введение цифрового рубля. На первоначальном этапе внедрения новая форма национальной валюты будет использоваться для выплачивания социальных выплат, в том числе предполагаемых выплат семьям с детьми, беременным женщинам, гражданам с низким уровнем дохода, инвалидам и пенсионерам.

Окончательный список пособий, которые будут предоставляться в цифровых рублях. В настоящее время он проходит процедуру согласования. Эта информация указана на сайте «Финансы Mail».

Кредитные каникулы для малого бизнеса и самозанятых

Также с октября самозанятые, средние и малые предприятия смогут воспользоваться кредитными каникулами. Действие закона охватывает кредиты, оформленные после 1 марта 2024 года, при условии, что на момент обращения по ним отсутствует просроченная задолженность более 30 дней.

Максимальный срок кредитных каникул — шесть месяцев. Для разных форм бизнеса установлены свои лимиты — для самозанятых лимит до 10 миллионов рублей, для микропредприятий — до 60 миллионов, для малых — до 400 миллионов, а для средних — до 1 миллиарда рублей.

Кредитные каникулы — возможность людей и предприятий приостановить выплаты по ранее оформленным займам и кредитам. В это время проценты продолжают начисляться, а неустойка не взимается.

Индексация зарплат, окладов и пенсий

Также будет проведена индексация денежных окладов, зарплат и пенсий для отдельных категорий людей. Среди них — отдельные работники федеральных учреждений, сотрудники силовых структур и военных. Также повышение коснется должностных окладов судей, мировых судей и судей федеральных судов.

Размер повышения составит 7,6%. Произойдет он через увеличение базовых ставок и применение повышающих коэффициентов к тарифам.

Закон о такси

С начала октября изменятся и требования к таксомоторным перевозкам. Таксисты будут обязаны использовать автомобили с определенным уровнем локализации производства. Перечень брендов автомобилей сократится. У автомобилей балл локализации должен составлять 3,2 тысячи. Об этом сообщили в материале NEWS.ru.

Изменения работы платежных агентов

Изменится и порядок деятельности платежных агентов. Оператор по приему платежей обязан быть членом СРО, а также предоставлять отчетность о своей деятельности. При отсутствии этих требований Банк России будет иметь возможность подать иск о ликвидации этого юридического лица.

Освобождение от НДС и повышение лимитов

Предприятия общепита с выручкой до 3 миллиардов рублей будут освобождаться от НДС с 1 октября. Также до 2030 года продлен закон об освобождении гостиничного бизнеса от налога на добавленную стоимость.

Договора досрочных сбережений

Договора о досрочных сбережениях могут быть заключены в форме электронного документа через портал «Госуслуги». Данное изменение также вступит в силу с октября этого года.

Договор досрочных сбережений — соглашение, которое заключается в рамках государственной Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Оно позволяет гражданам осуществлять накопления при участии государства. Участники программы получают право на государственную поддержку, пользуются налоговыми преференциями, а их средства находятся под защитой государства. Целью ПДС является содействие формированию накоплений для обеспечения пенсии, а также для достижения других долгосрочных задач, включая приобретение недвижимости или оплату образования детей.

