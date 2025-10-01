Спустя полтора года после теракта «Крокус» вновь откроет свои двери

В обновленном «Крокусе» появятся современные выставочные павильоны
В обновленном «Крокусе» появятся современные выставочные павильоны
Весной 2026 года двери обновленного «Крокус сити холла» вновь распахнутся для посетителей. Решение о восстановлении здания было принято спустя полтора года после трагических событий, когда в результате теракта в концертном зале погибли 150 человек.

«„Крокус сити холл“, где полтора года назад в теракте погибло 150 человек, планируется открыть весной 2026 года», — пишет telegram-канал SHOT. На данный момент в здании завершаются ремонтные работы по восстановлению фасада. Особое внимание уделяется также ремонту кровли, пострадавшей в результате пожара, возникшего после теракта.

В обновленном «Крокусе» не планируется возвращение к прежнему формату концертного зала. Вместо этого здесь появятся современные выставочные павильоны. Сразу после трагедии в марте 2024 года рассматривались различные варианты будущего здания. Одним из них был полный снос «Крокуса» и создание на его месте мемориала в память о жертвах теракта. Однако впоследствии было принято решение сохранить здание, а памятный мемориал разместить рядом.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года. В тот вечер в зале собрались несколько сотен человек на концерт группы «Пикник». За несколько минут до начала мероприятия четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по посетителям. После атаки злоумышленники подожгли помещение и скрылись с места преступления. В результате нападения погибли 150 человек, еще 609 получили ранения различной степени тяжести.

