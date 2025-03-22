В годовщину трагического теракта возле «Крокуса» торжественно открыли мемориал, посвященный 145 жертвам этого события. Жители города несут цветы, чтобы почтить память погибших. Об открытии мемориала — в фоторепортаже URA.RU.
С теракта в «Крокус Сити Холле» прошел год
Службы и молитвы
Утром 22 марта в Никольском соборе в Красногорске прошла общая молитва об упокоении погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Ее возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. После также прошла панихида по погибшим.
Открытие мемориала
Около «Крокус Сити Холла» состоялось открытие мемориала, посвященного жертвам теракта. С раннего утра жители города приносят цветы и фотографии погибших к памятнику. Церемония началась в полдень и продолжилась молебном.
Что собой представляет мемориал
Мемориал выполнен из черного гранита. Он украшен белыми журавлями, которые стали символом данной трагедии. На монументе выгравирована надпись: «В память жертв бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года». Автором композиции стал президент Crocus Group Араз Агаларов.
Кто пришел почтить память погибших
Сотни людей собрались, чтобы возложить цветы в память о погибших. Среди присутствующих заметили музыкального исполнителя Григория Лепса.
Что произошло год назад в Крокусе
Год назад 22 марта в Красногорске произошел террористический акт. Четверо вооруженных мужчины проникли в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в котором находились тысячи зрителей, собравшиеся на выступление группы «Пикник». Преступники открыли стрельбу по людям и подожгли помещение.
В результате этого кошмарного события погибло 145 человек. Более пяти сотен человек получили ранения.
По факту теракта было возбуждено уголовное дело. Фигурантами числятся 19 человек. Несколько участников преступления продолжают находиться в розыске.
Меры поддержки для пострадавших и семей погибших
Для детей, оставшихся без родителей после теракта в концертном зале «Крокус сити холл», были открыты банковские вклады на общую сумму 512 миллионов рублей. По словам председателя Российского Красного Креста Павла Савчука, многие пострадавшие также воспользовались дополнительными мерами поддержки от государства.
Санаторно-курортное лечение и оздоровительные услуги получили более 180 человек. Для лиц с инвалидностью была предоставлена финансовая помощь в размере 17 миллионов рублей, а на улучшение жилищных условий детей было направлено свыше 19 миллионов рублей. Савчук также напомнил, что сразу после трагедии 97 семей получили поддержку на сумму 30 миллионов рублей.
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