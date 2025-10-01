Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии

Евросоюз мог бы рассматривать внешние границы, включающие автономные регионы в составе Молдавии
Президент Румынии Никушор Дан допустил возможность присоединения Приднестровья к Молдавии. Президент предложил интеграцию по модели Гагаузии.

«Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова», — сказал Дан. Он отметил, что Евросоюз мог бы рассматривать внешние границы, включающие автономные регионы в составе Молдавии.

Приднестровье — регион на востоке Молдавии, где проживает около полумиллиона человек, большинство из которых составляют русские и украинцы. Еще в конце 1980-х годов, на фоне роста националистических настроений в Молдавии, в Приднестровье усилились опасения относительно возможного объединения Молдавии с Румынией. Это стало одной из причин стремления региона к независимости. В 1992 году попытка Молдавии восстановить контроль над Приднестровьем привела к вооруженному конфликту, после которого регион остался вне контроля Кишинева.

Президент Республики Молдова Майя Санду ранее выразила стремление добиться мирного вывода российских военных, находящихся в Приднестровье. По ее словам, вопрос вывода российских войск является наиболее сложным в контексте урегулирования приднестровского конфликта.

