Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии

Президент Румынии Никушор Дан допустил возможность присоединения Приднестровья к Молдавии. Президент предложил интеграцию по модели Гагаузии.
«Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова», — сказал Дан. Он отметил, что Евросоюз мог бы рассматривать внешние границы, включающие автономные регионы в составе Молдавии.
Приднестровье — регион на востоке Молдавии, где проживает около полумиллиона человек, большинство из которых составляют русские и украинцы. Еще в конце 1980-х годов, на фоне роста националистических настроений в Молдавии, в Приднестровье усилились опасения относительно возможного объединения Молдавии с Румынией. Это стало одной из причин стремления региона к независимости. В 1992 году попытка Молдавии восстановить контроль над Приднестровьем привела к вооруженному конфликту, после которого регион остался вне контроля Кишинева.
Президент Республики Молдова Майя Санду ранее выразила стремление добиться мирного вывода российских военных, находящихся в Приднестровье. По ее словам, вопрос вывода российских войск является наиболее сложным в контексте урегулирования приднестровского конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.