Санду призывает вывести российские войска из Приднестровья мирным путем

Президент Молдавии Майя Санду намерена добиться вывода российских военнослужащих с территории Приднестровья мирным путем. Об этом сообщает портал NewsMaker.
«Нужно найти решение, чтобы российская армия покинула нашу территорию мирным путем», — сказала Санду, передает NewsMaker. Она признала, что вывод российских войск — самая сложная задача в процессе урегулирования приднестровского конфликта. После этого возможна поэтапная реинтеграция региона.
Президент также сообщила, что у Кишинева разработан экономический план, который предусматривает поэтапную реинтеграцию Приднестровья в состав Молдавии. По словам Санду, повышение уровня жизни в стране станет аргументом для жителей региона в пользу возвращения под юрисдикцию Кишинева.
Ранее представители Службы внешней разведки (СВР) России заявили о том, что Европа готовится к военному вмешательству в Молдавии. Вблизи молдавских границ в Румынии концентрируются подразделения вооруженных сил стран НАТО. Кроме того, сообщалось о прибытии первых групп военных из Франции и Великобритании в Одессу для «устрашения Приднестровья».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.