Самолет с пассажирами аварийно сел в аэропорту Братска

Самолет, следовавший по маршруту Братск — Новосибирск, по технической причине совершил аварийную посадку в аэропорту Братска, на борту находилось 77 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
«В Иркутской области устанавливаются обстоятельства происшествия с воздушным судном. 1 октября 2025 года воздушное судно, следовавшее по маршруту»Братск-Новосибирск», по технической причине совершило посадку в аэропорту вылета», — говорится в telegram-канале ведомства.
На борту воздушного судна находились 77 пассажиров и четверо членов экипажа; пострадавших среди них нет. В связи с произошедшим Братская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения федеральных норм, регулирующих обеспечение безопасности полетов.
Одновременно Братский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета Российской Федерации начал доследственную проверку по признакам возможного нарушения правил эксплуатации и безопасности движения воздушного транспорта, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ. Контроль за ходом и итогами процессуальной проверки осуществляет транспортная прокуратура.
