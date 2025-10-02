Орбан предрек незавидную участь Европы, если она продолжит поддерживать Украину

Орбан: Европа нанесет огромный вред своей экономике из-за Украины
Орбан предрек Европе крах, если она продолжит поддержку Украины
Орбан предрек Европе крах, если она продолжит поддержку Украины

Поддержка конфликта на Украине приведет Европу к серьезному экономическому ущербу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы не верим в победу на передовой. Сотни тысяч погибнут, Европа сожжет огромные деньги, а конкурентоспособность еще больше снизится. Путь вперед — переговоры, а не эскалация», — сказал Виктор Орбан. Его слова приводит госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.

Кроме того, Орбан напомнил, что ни одна из европейских стран не просила Украину защищать их интересы вооруженным путем. По его словам, линия обороны Украины не является линией обороны для Европы. Премьер отметил, что украинские военные участвуют в противостоянии не за европейцев.

