У президента Украины Владимира Зеленского и его западных союзников отсутствует воля к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это убедительно свидетельствует об отсутствии у Зеленского и его западных спонсоров политической воли к мирному урегулированию конфликта», — сказала Захарова на брифинге, передает РИА Новости. По ее словам, несмотря на заявления украинских и западных официальных лиц о стремлении к миру, реальная политика Киева и его партнеров свидетельствует о сохранении курса на вооруженное противостояние с Россией.
Ранее глава правительства Великобритании Кир Стармер выделил приоритетное значение усиления восточного рубежа НАТО и продолжение военной поддержки Украины. Данное заявление прозвучало в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, прошедших в Копенгагене.
