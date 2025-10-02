Захарова: у Зеленского отсутствует воля к мирному урегулированию конфликта

По словам Захаровой, политика Киева свидетельствует о сохранении курса на вооруженное противостояние
По словам Захаровой, политика Киева свидетельствует о сохранении курса на вооруженное противостояние

У президента Украины Владимира Зеленского и его западных союзников отсутствует воля к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это убедительно свидетельствует об отсутствии у Зеленского и его западных спонсоров политической воли к мирному урегулированию конфликта», — сказала Захарова на брифинге, передает РИА Новости. По ее словам, несмотря на заявления украинских и западных официальных лиц о стремлении к миру, реальная политика Киева и его партнеров свидетельствует о сохранении курса на вооруженное противостояние с Россией.

Ранее глава правительства Великобритании Кир Стармер выделил приоритетное значение усиления восточного рубежа НАТО и продолжение военной поддержки Украины. Данное заявление прозвучало в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, прошедших в Копенгагене.

