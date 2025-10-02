Евросоюз стремится спровоцировать вооруженный конфликт с Россией из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«На столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения. <...> Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну», — написал Орбан в соцсети X. По его словам, на саммите ЕС в Копенгагене обсуждались предложения о предоставлении Украине финансовой поддержки за счет средств Евросоюза, ускорении процесса вступления страны в ЕС с использованием юридических ухищрений, а также о финансировании поставок вооружения Киеву.
В марте Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию под названием «Перевооружение Европы». Однако после протестов ряда стран-членов название документа изменили на более нейтральное — «Готовность-2030». Согласно стратегии, планируется привлечь около 800 миллиардов евро в течение четырех лет, из которых 650 миллиардов предполагается выделить из бюджетов государств ЕС, а еще 150 миллиардов — оформить в виде кредитов.
