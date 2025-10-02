Жители Стамбула ощутили землетрясение магнитудой в пять баллов

Жители Стамбула, особенно западных районов города, отчетливо ощутили толчки
Жители Стамбула, особенно западных районов города, отчетливо ощутили толчки Фото:

В районе Мраморного моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов, толчки от которого ощутили жители крупнейшего турецкого мегаполиса — Стамбула. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным на официальном сайте, землетрясение произошло около 14:55 по московскому времени. Эпицентр находился в районе Мармара-Эреглиси — это город и район в провинции Текирдаг, расположенный примерно в 90 километрах к западу от Стамбула, на северном побережье Мраморного моря.

Жители мегаполиса, особенно западных районов города, отчетливо ощутили толчки. В некоторых квартирах и офисах зашаталась мебель, а посетители ресторанов и кафе поспешили покинуть помещения, опасаясь повторных толчков.

В турецкой провинции Балыкесир 7 сентября было зарегистрировано землетрясение, магнитуда которого составила 4,9. Сейсмическая активность была отмечена в 12:35 по местному времени с эпицентром в районе города Сындыргы.

