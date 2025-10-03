В Германии закрыли аэропорт из-за неизвестных беспилотников

Аэропорт в городе Мюнхен, что на юге Германии, закрыт из-за множества неопознанных беспилотников в небе. Об этом сообщили на новостном портале об авиации Aero News Journal со ссылкой на федеральную полицию.
«Аэропорт Мюнхена закрыт после того, как загадочные дроны помешали полётам», — пишет Aero News Journal. Отмечается, что второй по загруженности аэропорт простаивал с вечера 2 октября и вплоть до утра 3-го. Всего за этот период было отменено 17 рейсов, а три тысячи пассажиров были вынуждены менять билеты и искать жилье на время задержек.
Очевидцы сообщили о множестве беспилотников непосредственно рядом с аэропортом, отметили в федеральной полиции. Правоохранители федерального уровня обследуют районы, задействованы вертолеты. Возобновление работы аэропорта может быть отложено до обеда 3 октября, поскольку сейчас в районе командами по борьбе с дронами проводятся экспериментальные испытания. Также они используют глушители сигнала и проверяют зону на остаточные угрозы.
