В Германии закрыли аэропорт из-за неизвестных беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В мюнхенском аэропорту работают службы по борьбе с дронами
В мюнхенском аэропорту работают службы по борьбе с дронами Фото:

Аэропорт в городе Мюнхен, что на юге Германии, закрыт из-за множества неопознанных беспилотников в небе. Об этом сообщили на новостном портале об авиации Aero News Journal со ссылкой на федеральную полицию.

«Аэропорт Мюнхена закрыт после того, как загадочные дроны помешали полётам», — пишет Aero News Journal. Отмечается, что второй по загруженности аэропорт простаивал с вечера 2 октября и вплоть до утра 3-го. Всего за этот период было отменено 17 рейсов, а три тысячи пассажиров были вынуждены менять билеты и искать жилье на время задержек. 

Очевидцы сообщили о множестве беспилотников непосредственно рядом с аэропортом, отметили в федеральной полиции. Правоохранители федерального уровня обследуют районы, задействованы вертолеты. Возобновление работы аэропорта может быть отложено до обеда 3 октября, поскольку сейчас в районе командами по борьбе с дронами проводятся экспериментальные испытания. Также они используют глушители сигнала и проверяют зону на остаточные угрозы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт в городе Мюнхен, что на юге Германии, закрыт из-за множества неопознанных беспилотников в небе. Об этом сообщили на новостном портале об авиации Aero News Journal со ссылкой на федеральную полицию. «Аэропорт Мюнхена закрыт после того, как загадочные дроны помешали полётам», — пишет Aero News Journal. Отмечается, что второй по загруженности аэропорт простаивал с вечера 2 октября и вплоть до утра 3-го. Всего за этот период было отменено 17 рейсов, а три тысячи пассажиров были вынуждены менять билеты и искать жилье на время задержек.  Очевидцы сообщили о множестве беспилотников непосредственно рядом с аэропортом, отметили в федеральной полиции. Правоохранители федерального уровня обследуют районы, задействованы вертолеты. Возобновление работы аэропорта может быть отложено до обеда 3 октября, поскольку сейчас в районе командами по борьбе с дронами проводятся экспериментальные испытания. Также они используют глушители сигнала и проверяют зону на остаточные угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...