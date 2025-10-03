Путин пошутил про название «Орешника»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин провел заседание клуба «Валдай»
Путин провел заседание клуба «Валдай» Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин с юмором прокомментировал название ракеты «Орешник». Шутку российский лидер озвучил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же „Орешник“. Не „Орешкин“, а „Орешник“, — пошутил Путин. 

Также президент подчеркнул, что после «Орешника» Россия создает новые системы гиперзвукового оружия. «У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Работа идет», — сказал Путин. 

Президент на Валдае также пошутил, что является директором ЦРУ. «Я что увидел, как директор ЦРУ. Будущий! Меня в свое время [президент США Джордж] Буш знакомил с секретными документами», — вспомнил президент РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин с юмором прокомментировал название ракеты «Орешник». Шутку российский лидер озвучил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».  «У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же „Орешник“. Не „Орешкин“, а „Орешник“, — пошутил Путин.  Также президент подчеркнул, что после «Орешника» Россия создает новые системы гиперзвукового оружия. «У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Работа идет», — сказал Путин.  Президент на Валдае также пошутил, что является директором ЦРУ. «Я что увидел, как директор ЦРУ. Будущий! Меня в свое время [президент США Джордж] Буш знакомил с секретными документами», — вспомнил президент РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...