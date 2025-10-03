Путин пошутил про название «Орешника»

Президент России Владимир Путин с юмором прокомментировал название ракеты «Орешник». Шутку российский лидер озвучил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же „Орешник“. Не „Орешкин“, а „Орешник“, — пошутил Путин.
Также президент подчеркнул, что после «Орешника» Россия создает новые системы гиперзвукового оружия. «У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Работа идет», — сказал Путин.
Президент на Валдае также пошутил, что является директором ЦРУ. «Я что увидел, как директор ЦРУ. Будущий! Меня в свое время [президент США Джордж] Буш знакомил с секретными документами», — вспомнил президент РФ.
