Задержки и отмены рейсов в России утром 3 октября: где и какие сбои

Утром 3 октября некоторые крупные аэропорты в России сообщили о задержках и отменах части рейсов. Зафиксированы сбои в полетах рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям. Наиболее масштабный сбой отмечается в работе аэропорта Сочи. URA.RU собрало актуальную информацию о нарушениях в расписании самолетов.
Где задерживают рейсы утром 3 октября
Москва, Шереметьево
В аэропорту Шереметьево к утру 3 октября сообщили об отмене вылетов из Шереметьево в Махачкалу, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Астрахань, Казань, Самару, Пермь. На два часа сдвинуты вылеты самолетов в Геленджик и Краснодар. С 7:30 на 10:10 перенес рейс до Касабланки, с 12:45 на 21:25 сдвинули рейс до Ургенча.
На прилет в Шереметьево отменены рейсы из Екатеринбурга, Минска, Астрахани, Сочи, Оренбурга, Казани, Самары, Челябинска, Махачкалы, Мурманска, Перми.
Москва, Внуково
Согласно онлайн-табло, в Шереметьево также отмены и задержаны несколько рейсов. Не вылетит самолет в Баку. На час задержан вылет в Батуми, с 11:35 на 15:00 перенесен рейс в Вологду. Почти на пять часов позже вылетит самолет в Анталью. Также сообщается о задержках вылетов в Бодрум, Ош.
Москва, Домодедово
В Домодедово сообщается об отмене лишь двух рейсов. С утра 3 октября отменили вылеты в Абу-Даби и Куляб. Задержаны вылеты в Дубай, Сочи и два рейса в Калининград.
Санкт-Петербург, Пулково
Из Пулково с утра 3 октября отменен рейс в Шарм-эль-Шейх. На два часа задержан рейс в Краснодар, на час — в Сочи. Вылет самолета во Владикавказ перенесли с 8:55 на 10:05, вылет в Астрахань — с 10:05 на 12:25. Согласно онлайн-табло, на восемь часов позже отправят самолет в Сочи. Также задержаны вылет в Ульяновск, Даламан. На прилет в Пулково на данный момент задержек и отмен нет.
Екатеринбург, Кольцово
Согласно онлайн табло, к утру 3 октября на семь часов задержан рейс в Москву, на восемь часов позже вылетит самолет в Сочи. Также объявлено о задержках вылетов в Анталью, Ноябрьск, Нягань. Вечерние рейсы в Сочи и Москву также вылетят с задержками.
Сочи
В аэропорту Сочи сообщают о массовых задержках рейсов. На прилет задержаны рейсы из Стамбула, Грозного, Тель-Авива, Москвы, Владикавказа, Минвод, Екатеринбурга, Кургана, Перми, Ташкента, Волгограда, Антальи, Ярославля, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Норильска.
На вылет задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ташкент, Уфа, Тбилиси, Казань, Самару, Киров, Анталью, Сургут, Стамбул. Отменен один рейс в Москву.
Самара, Курумоч
Утром 3 октября аэропорт Курумоч работает в основном по расписанию. По вылетам задержан на 1,5 часа рейс в Новый Уренгой, на три часа позже вылетит самолет в Нижневартовск. В Сочи самолет полетит на восемь часов позже.
Атаки беспилотников в ночь на 3 октября
В ночь на 3 октября силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России. На акваторией Черного моря перехватили девять БПЛА, над Воронежской областью — четыре, над Белгородской область и над Крымом — по три. Один дрон уничтожили над Курской областью.
