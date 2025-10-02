В Челябинской области резиденты фонда «Сколково» примут участие в цифровой трансформации Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании ITPark74, соглашение о партнерстве в сфере внедрения инноваций, роботизации и цифровизации транспортной инфраструктуры железнодорожники подписали с Технопарком информационных технологий.
«Стороны направят усилия для формирования экосистемы взаимодействия РЖД, технопарка и технологических компаний. Акцент будет сделан на разработке и внедрении импортонезависимых решений, использовании искусственного интеллекта, роботизированных комплексов», — подчеркнули URA.RU в офисе ITPark74.
Документ подписали главный инженер ЮУЖД Валерий Яковлев и руководитель инновационного развития «Технопарк ИТ» Алена Коломейская, региональный представитель фонда «Сколково». Стороны займутся цифровой логистикой, энергоэффективностью, экологией и транспортной безопасностью.
«Просто цифровизации экономики уже недостаточно. Наступает время интеллектуализации — когда технологии не только автоматизируют процессы, но и позволяют принимать умные решения, создавать инновационные продукты и развивать новые бизнес-модели. Интеллектуализация экономики — это следующий уровень, который даст региону и стране конкурентное преимущество», — подчеркнула Коломейская.
ЮУЖД создаст условия для апробации и пилотирования инноваций на своем полигоне. Важно, что в деятельность будут вовлекать малые техкомпании, стартапы и научные организации региона. Валерий Яковлев отметил, что документ отразил курс железнодорожников на цифровую трансформацию. Технологии не просто автоматизируют процессы, а позволят принимать умные решения, развивать новые бизнес-модели. Благодаря договоренностям стартапы будут проверять идеи на качественно высоком уровне и смогут масштабировать свои решения на всю страну.
