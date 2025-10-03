Новые знаки и уменьшение парковок: какие нововведения появятся на дорогах с 2026 года

На российских дорогах с 1 января 2026 года появятся новые дорожные знаки, а также будет уменьшена ширина парковочных мест вдоль проезжей части. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
По словам парламентария, изменения, вступающие в силу с начала следующего года, направлены на снижение количества ДТП и повышение уровня безопасности на дорогах. Депутат подчеркнул, что подготовка соответствующих поправок велась на протяжении более трех лет, и специалисты уделяли особое внимание снижению визуального шума на дорогах. Какие новые знаки появятся на дорогах — в материале URA.RU.
«Стоп-линия» и «Глухие пешеходы»
В перечень нововведений включен вертикальный знак «Стоп-линия», который будет размещаться на участках дорог, где установка стандартного горизонтального варианта невозможна. Также появятся новые дорожные знаки: 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и 8.15.1 «Глухие пешеходы», предназначенный для информирования водителей о возможном появлении на дороге пешеходов с нарушениями слуха.
До настоящего времени использовался только знак 8.15 «Слепые пешеходы», однако водителям требуется обращать такое же внимание и на слабослышащих или глухих пешеходов. Тестирование аналогичного знака началось почти 10 лет назад.
Кроме того, будут изменены размеры парковочных мест вдоль проезжей части: ширина одного места сократится с 2,5 до 2,25 метра при прежней длине 6,5 метра. Эта мера направлена на более эффективное использование дорожного пространства.
Другие нововведения
В числе последних изменений в правилах дорожных знаков отмечаются следующие нововведения:
- Символы таблички «Способ постановки транспортного средства на стоянку» теперь допускается интегрировать непосредственно со знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)». Такое объединение позволит сократить количество отдельных информационных табличек в зонах парковки вдвое;
- На улицах, где разрешенная скорость не превышает 60 километров в час, отныне можно не устанавливать предварительные знаки 5.15.1 и 5.15.2, указывающие направления движения по полосам;
- Вводится новый дорожный знак, который информирует о времени действия определенных знаков по месяцам в течение года;
- Ряд дорожных знаков теперь разрешается размещать на одной табличке. К примеру, предупреждающий знак о заснеженном покрытии, изображенный в виде тучи с осадками, будет объединен со знаком в виде снежинки. Знак «Рекомендуемое ограничение скорости» может быть размещен вместе с указателем «Искусственная неровность» на одном щите;
- Вертикальное исполнение знака «Стоп-линия».
Новое расположение знаков
По новым правилам разрешается зачехлять не только целые знаки и светофоры, но и их неиспользуемые части. Также для временного скрытия информации на некоторых указателях можно применять перечеркивание красными диагональными полосами. Упорядочивается расположение знаков на одной опоре: их должны размещать по порядковым номерам сверху вниз и слева направо.
Знаки теперь можно устанавливать в новых местах, например, на стойках светофоров. На опасных участках двухполосных дорог разрешено дублировать знак ограничения скорости. При этом дублирование знака «Пешеходный переход» не требуется на регулируемых переходах или при наличии «лежачих полицейских».
Помимо этого, изменяются требования к установке знаков «Пешеходный переход» и «Дети». Светоотражающие щиты для них теперь обязательны только вне населенных пунктов или на дорогах рядом с детскими учреждениями. Знак «Дети» можно размещать практически в начале опасного участка, а не за 20-30 метров до него.
Также ряд знаков становится необязательным в городах. Знак «Приближение к железнодорожному переезду» теперь требуется только вне населенных пунктов. Знак «Искусственная неровность» можно не ставить, если установлен знак «Рекомендуемая скорость». Знаки «Главная дорога» и «Конец главной дороги» также упраздняются в начале участков и заменяются знаками приоритета перед перекрестками.
Кроме того, вносятся коррективы и в другие знаки. «Разворот запрещен» можно устанавливать в любом месте, а «Обгон запрещен» — в начале соответствующей разметки. Знаки направления движения теперь распространяются и на маршрутный транспорт. Знаки, обозначающие полосу для маршрутного транспорта, будут размещаться над серединой проезжей части, а не над левой полосой.
