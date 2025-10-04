Путин обратился к Космическим войскам в честь праздника

Владимир Путин поздравил космические войска с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с их профессиональным праздником, отметив вклад в обеспечение безопасности страны и реализацию космической программы. Он подчеркнул, что военнослужащие бережно хранят и развивают традиции предшественников.

В своем поздравлении Путин указал на ключевые задачи Космических войск, включающие управление спутниковыми группировками, выявление угроз в космосе и из космоса, и их эффективное отражение. Президент выразил уверенность, что Космические войска и впредь будут надежно защищать стратегические интересы России.

