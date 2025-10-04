В Британии оценили выступление Путина на «Валдае»

Аналитик Меркурис: Путин был уверен, выступая на «Валдае»
От Путина чувствовалась уверенность, когда он выступал на «Валдае», заявил Меркурис
От Путина чувствовалась уверенность, когда он выступал на «Валдае», заявил Меркурис Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин продемонстрировал качества уверенного и авторитетного государственного деятеля. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Я хочу сказать, что в ходе этого выступления меня впечатлило в Путине то, что он снова был расслабленным, уверенным в себе и остроумным. <…> В целом у меня сложилось впечатление, что это очень уверенный в себе политический лидер, тот, кто чувствует, что <…> ситуация все больше складывается в его пользу», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт также провел сравнение атмосферы на форуме в Сочи с обстановкой, царившей на недавнем саммите Евросоюза в Копенгагене. На втором, по его словам, преобладали напряженность, раздражение и страх, в отличие от спокойствия и уверенности, проявленных на «Валдае». Кроме того, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что слова Путина на заседании клуба «Валдай» дают понять, что Евросоюз самостоятельно разрушил свои отношения с Москвой. 

Владимир Путин традиционно принял участие в работе международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе своего выступления и в процессе последовавшей дискуссии он уделил внимание вопросам формирования нового мирового порядка, развитию отношений России с США, Индией и Китаем, а также подробно рассмотрел ситуацию, связанную с украинским кризисом.

