Рэпер Diddy, обвиняемый в торговле женщинами, не согласен с приговором

Американский рэпер Шон Комбс, выступающий под сценическим именем Diddy, не согласен с решением суда, приговорившего его к 50 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч долларов по делу о перевозке женщин с целью занятия проституцией. По информации телеканала ABC, адвокаты Diddy заявили о намерении подать апелляцию на приговор суда в Нью-Йорке.
«Его адвокаты заявили ABC в пятницу, что они рассматривают возможность подать апелляцию», — говорится в публикации на сайте телеканала. Юристы отмечают, что будут использовать все доступные юридические механизмы для пересмотра дела.
Сентябрь 2024 года стал для Diddy началом череды судебных разбирательств: против него были поданы многочисленные иски по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. Следствие считает, что преступления совершались с 2000 по 2022 год на вечеринках, которые устраивал Комбс в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Суд присяжных в Нью-Йорке накануне признал Diddy виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией. Каждое из этих обвинений предусматривало до 10 лет заключения. При этом по более тяжким статьям, включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, музыкант был оправдан. Прокурор настаивал на более суровом наказании — не менее 11 лет тюрьмы, в то время как защита просила смягчить срок до 14 месяцев. В итоге суд ограничился сроком в 50 месяцев и крупным денежным штрафом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.