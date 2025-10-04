Россиян напугали изъятием пустующих квартир: при каких условиях жилье может перейти муниципалитету

Власти России не намерены принудительно изымать у граждан квартиры, которые длительное время остаются незаселенными. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по вопросам федеративного устройства, региональной политики, местного самоуправления и делам Севера Андрей Шевченко. Так он прокомментировал законопроект, регламентирующий порядок признания жилых помещений на Крайнем Севере пустующими. Он подчеркнул, что соответствующее решение будет приниматься специализированной комиссией, в которую войдут представители местных органов самоуправления.
Он также уточнил, что перевод пустующих квартир в муниципальную собственность возможен исключительно в случае добровольного отказа владельца от права собственности на данное жилье. Подробнее о ситуации с пустующими квартирами — в материале URA.RU.
Законопроект о «пустующем жилье»
Сенаторы Андрей Шевченко, Олег Голов, Денис Гусев, Сахамин Афанасьев и депутат Госдумы Александр Якубовский внесли в Госдуму законопроект, который предлагает закрепить в Жилищном кодексе понятие и критерии «пустующего помещения» в многоквартирных домах на Крайнем Севере. Законопроект о пустующих жилых помещениях предполагает, что признанные таковыми квартиры будут переходить в собственность муниципалитетов.
"Сегодня в ряде регионов, особенно на севере страны и в Сибири, мы фиксируем значительное количество заброшенных квартир. Это тысячи помещений, общая площадь которых исчисляется сотнями тысяч квадратных метров. В каждом регионе ситуация разная, и точные цифры будут определяться органами местного самоуправления. Наша задача — создать правовую основу, которая позволит муниципалитетам системно решать эту проблему", — рассказал депутат.
Какое жилье может быть признано пустующим
Информация об инициативе размещена на сайте Госдумы. Согласно законопроекту, квартира может быть признана пустующей при наличии не менее двух критериев:
- долги по ЖКУ более года;
- отсутствие потребления коммунальных ресурсов;
- неуплата налогов за два периода;
- физические признаки запустения: выбитые окна, неисправные двери и отключенное отопление.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркивает, что речь идет только о реально заброшенном жилье. Определять статус пустующего жилья смогут органы местного самоуправления: для этого при администрациях создадут специальные комиссии, которые будут рассматривать конкретные случаи по установленным критериям.
Что если владелец жилья не согласен
В случае, если собственник недвижимости не оформил официальный отказ от права собственности, вопрос о дальнейшем распоряжении данным жильем рассматривается специальной комиссией. После принятия соответствующего решения квартира передается в ведение муниципалитета. Впоследствии такое жилье может быть использовано для предоставления в социальный наем, передачи гражданам, состоящим в очереди на получение жилья, либо для переселения жителей из аварийных домов.
«Право собственности не прекращается автоматически. У владельца сохраняется возможность погасить задолженность и вернуть квартиру в нормальный оборот», — пояснил Якубовский. Если собственник проживает по другому адресу, но исправно оплачивает коммунальные услуги, его жилье не будет признано пустующим.
В Совфеде разъяснили идею о возможном изъятии пустующих квартир
Власти не будут отбирать у собственников квартиры, признанные пустующими. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, комментируя законопроект о критериях признания пустующим жилья на Крайнем Севере.
"Во-первых, у граждан не будут изымать квартиры. Замечу, что решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, которая будет создаваться органом местного самоуправления в определенном им же порядке. В этом случае жилищные права нанимателей и собственников пустующих помещений в многоквартирных домах будут неукоснительно обеспечиваться по аналогии с нормами Жилищного кодекса, действующими в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", — сказал он.
Сенатор подчеркнул, что нормы законопроекта будут применяться к пустующим помещениям в многоквартирных домах, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. «Именно от этих регионов и был запрос на разработку соответствующего законопроекта. Собственники таких квартир уезжают в другие регионы и перестают их содержать. При этом муниципалитет продолжает обеспечивать такие многоквартирные дома всеми необходимыми ресурсами», — сказал он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.