На Украине ограничили подачу газа и воды

Газовая компания просит жителей нескольких населенных пунктов региона ограничить использование газа
Спецоперация РФ на Украине

Город Шостка в Сумской области Украины частично остался без газа и воды после повреждения объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Николай Нога.

«В результате повреждения объектов критической инфраструктуры в городе наблюдаются перебои с подачей газа, воды и электроэнергии», — написал Николай Нога. Он также отметил, что специалисты работают над устранением последствий.

Компания «Газмережи» обратилась к жителям нескольких населенных пунктов региона с просьбой временно ограничить использование природного газа. Представители компании пояснили, что это необходимо для стабилизации системы на время проведения ремонтных работ. В то же время «Сумыоблэнерго» заявила о полном отключении электроэнергии в Шостке и частичном — в Шосткинском районе.

