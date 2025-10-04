Оппозиция лидирует на выборах в Чехии

Оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии. По данным Чешского телевидения со ссылкой на управление статистики страны, после обработки 25% избирательных бюллетеней ANO набирает 39,17% голосов.
«Оппозиционное центристское движение ANO („Акция недовольных граждан“), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 39,17% после подсчета на 25% участков», — говорится в сообщении телевидения. Правящая праволиберальная коалиция SPOLU занимает второе место с 19,39% голосов при явке в 69,18%
Следом идут правоцентристы STAN и популисты STD, а недавно созданное движение «Автомобилисты» и «Чешская пиратская партия» набрали не больше восьми процентов голосов. Остальные политические силы пока не преодолевают пятипроцентный проходной барьер, необходимый для получения мест в парламенте. Итоговые результаты выборов станут известны после завершения подсчета всех бюллетеней. Как уточняет Чешское ТВ, разрыв между лидером и ближайшим конкурентом стал ощутимым уже на раннем этапе подсчета голосов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.