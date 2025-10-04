Додик попросил Путина об одной важной просьбе

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не исключать балканскую тематику из диалога с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом Додик рассказал в интервью агентству ТАСС.
«Возможно, самым правильным решением было бы, если бы именно Россия и США в рамках своего окончательного соглашения создали комиссию по Балканам», — сказал Додик. Его слова приводит ТАСС.
Политик выразил мнение, что создание комиссии могло бы способствовать окончательной стабилизации положения в регионе путем разработки устойчивых решений и эффективной организации государственности. Переговоры между Путиным и Додиком состоялись в Сочи в рамках заседания клуба «Валдай».
В ходе этой же встречи президент Республики Сербской призвал российского лидера не оставлять этот регион Боснии и Герцеговины под влиянием Евросоюза. По его словам, в ходе переговоров с главой российского государства обсуждалась текущая обстановка в Боснии и Герцеговине, которую Путин охарактеризовал как непростую. Додик также подчеркнул, что был впечатлен выступлением российского президента на форуме «Валдай», особо отметив его глубокий и точный анализ концепции многополярного мира, передает RT.
