Додик попросил Путина об одной важной просьбе

Додик попросил Путина разработать с Трампом решение по Балканам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Додик провел встречу с Путиным на полях заседания клуба «Валдай»
Додик провел встречу с Путиным на полях заседания клуба «Валдай» Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не исключать балканскую тематику из диалога с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом Додик рассказал в интервью агентству ТАСС.

«Возможно, самым правильным решением было бы, если бы именно Россия и США в рамках своего окончательного соглашения создали комиссию по Балканам», — сказал Додик. Его слова приводит ТАСС.

Политик выразил мнение, что создание комиссии могло бы способствовать окончательной стабилизации положения в регионе путем разработки устойчивых решений и эффективной организации государственности. Переговоры между Путиным и Додиком состоялись в Сочи в рамках заседания клуба «Валдай».

В ходе этой же встречи президент Республики Сербской призвал российского лидера не оставлять этот регион Боснии и Герцеговины под влиянием Евросоюза. По его словам, в ходе переговоров с главой российского государства обсуждалась текущая обстановка в Боснии и Герцеговине, которую Путин охарактеризовал как непростую. Додик также подчеркнул, что был впечатлен выступлением российского президента на форуме «Валдай», особо отметив его глубокий и точный анализ концепции многополярного мира, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не исключать балканскую тематику из диалога с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом Додик рассказал в интервью агентству ТАСС. «Возможно, самым правильным решением было бы, если бы именно Россия и США в рамках своего окончательного соглашения создали комиссию по Балканам», — сказал Додик. Его слова приводит ТАСС. Политик выразил мнение, что создание комиссии могло бы способствовать окончательной стабилизации положения в регионе путем разработки устойчивых решений и эффективной организации государственности. Переговоры между Путиным и Додиком состоялись в Сочи в рамках заседания клуба «Валдай». В ходе этой же встречи президент Республики Сербской призвал российского лидера не оставлять этот регион Боснии и Герцеговины под влиянием Евросоюза. По его словам, в ходе переговоров с главой российского государства обсуждалась текущая обстановка в Боснии и Герцеговине, которую Путин охарактеризовал как непростую. Додик также подчеркнул, что был впечатлен выступлением российского президента на форуме «Валдай», особо отметив его глубокий и точный анализ концепции многополярного мира, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...