В ХМАО до конца года отремонтируют почти 350 многоквартирников

В ХМАО с начала года завершен капитальный ремонт в 201 многоквартирном доме, до конца года работы планируется провести еще на 347 объектах. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.
«К настоящему времени ремонтные работы завершены в 201 многоквартирном доме, всего же до конца года планируется обновить 548 объектов», — говорится в telegram-канале «Югра Z Официально». В рамках программы модернизации в текущем году предстоит заменить 379 лифтов, расположенных в 82 многоквартирных домах. На данный момент работы завершены уже на 32 подъемниках.
Завершена модернизация жилого фонда в Кондинском районе, а также в Радужном и Покачах. В остальных муниципалитетах капремонт продолжается по графику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!