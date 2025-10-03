03 октября 2025

В ХМАО до конца года отремонтируют почти 350 многоквартирников

В 2025 году в Югре уже капитально отремонтировали 201 многоквартирный дом
В 2025 году в Югре уже капитально отремонтировали 201 многоквартирный дом

В ХМАО с начала года завершен капитальный ремонт в 201 многоквартирном доме, до конца года работы планируется провести еще на 347 объектах. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. 

«К настоящему времени ремонтные работы завершены в 201 многоквартирном доме, всего же до конца года планируется обновить 548 объектов», — говорится в telegram-канале «Югра Z Официально». В рамках программы модернизации в текущем году предстоит заменить 379 лифтов, расположенных в 82 многоквартирных домах. На данный момент работы завершены уже на 32 подъемниках.

Завершена модернизация жилого фонда в Кондинском районе, а также в Радужном и Покачах. В остальных муниципалитетах капремонт продолжается по графику. 

