Правительство России повысит стоимость пенсионного коэффициента в 2027

В 2027 году стоимость одного пенсионного коэффициента в России может достичь 168,57 рубля. Согласно документам, правительство РФ планирует дважды повысить коэффициент: с 1 февраля он увеличится до 163,03 рубля, а с 1 апреля — до 168,57 рубля. Эти данные отражены в проекте федерального бюджета, внесенном в Госдуму на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
«Планируется, что индексация позволит поддержать уровень пенсий на фоне роста цен и сохранить покупательную способность выплат», — отмечается в материалах РИА Новости. Такое повышение традиционно проводится для обеспечения социальной стабильности и защиты интересов пожилых граждан.
В материалах также говорится, что в 2028 году пенсионный коэффициент может вырасти еще на 13,4 рубля — до 181,97 рубля. Проект бюджета, предусматривающий эти изменения, был внесен правительством РФ в Госдуму 3 октября 2025 года. В документе указаны основные параметры бюджетной политики, включая индексацию социальных выплат и пенсий по старости. Ожидается, что окончательное решение по увеличению коэффициента будет принято после рассмотрения бюджета депутатами нижней палаты парламента.
В 2027 году в России планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа: первоначальное повышение на 4% состоится с 1 февраля, после чего с 1 апреля выплаты увеличатся еще на 3,4%. Аналогичная двухэтапная схема предусмотрена и на 2028 год — с 1 февраля пенсии вырастут на 4%, а с 1 апреля их размер будет увеличен дополнительно на 3,8%, говорится в проекте бюджета, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.