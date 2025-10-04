04 октября 2025

На Украине дали неутешительный прогноз по отопительному сезону

Попенко: этот отопительный сезон на Украине будет сложнее предыдущего
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина может столкнуться с отключениями подачи газа
Украина может столкнуться с отключениями подачи газа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отопительный сезон 2025 года на Украине может стать самым трудным за последние годы. Возможны перебои с поставками газа, а ситуация с собственными запасами топлива остается критической. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. 

«Нам будет намного сложнее в этот отопительный сезон, чем в прошлый. Отопительный сезон будет очень сложный. Я не исключаю отключений или ограничений подачи газа как для частного сектора, так и теплокоммунэнерго», — процитировало слова Попенко ТАСС.

Также Попенко отметил, что страна сейчас потеряла 40–45% собственного газа. Есть риск увеличения дефицита до 60–70%.

Ранее политолог Илья Головнев подчеркнул, что Украина может столкнуться с полным коллапсом государственных институтов из-за возможных массированных ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, удары будут наноситься по подстанциям, распределительным центрам, топливным складам и газовым хабам. В результате таких действий в строю может остаться не более 20% генерирующих мощностей страны.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отопительный сезон 2025 года на Украине может стать самым трудным за последние годы. Возможны перебои с поставками газа, а ситуация с собственными запасами топлива остается критической. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.  «Нам будет намного сложнее в этот отопительный сезон, чем в прошлый. Отопительный сезон будет очень сложный. Я не исключаю отключений или ограничений подачи газа как для частного сектора, так и теплокоммунэнерго», — процитировало слова Попенко ТАСС. Также Попенко отметил, что страна сейчас потеряла 40–45% собственного газа. Есть риск увеличения дефицита до 60–70%. Ранее политолог Илья Головнев подчеркнул, что Украина может столкнуться с полным коллапсом государственных институтов из-за возможных массированных ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, удары будут наноситься по подстанциям, распределительным центрам, топливным складам и газовым хабам. В результате таких действий в строю может остаться не более 20% генерирующих мощностей страны.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...