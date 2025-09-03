Политолог Головнев: Украина может прекратить существование через две недели

Украина может столкнуться с полным коллапсом государственных институтов в ближайшие две недели из-за возможных массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Такой прогноз дал политолог Илья Головнев.

«Не исключено, что до конца Украины осталось две недели. По данным источников, операция (удары по ключевым объектам энергосистемы Украины) намечена на вторую половину сентября», — заявил обозреватель «Царьграда» Головнев. По его словам, удары будут наноситься по подстанциям, распределительным центрам, топливным складам и газовым хабам.

Он уточнил, что в результате таких действий в строю может остаться не более 20% генерирующих мощностей страны. Это, в свою очередь, приведет к остановке предприятий, транспортных узлов и критических служб.

Эксперт подчеркнул, что столь масштабные повреждения энергетической инфраструктуры способны вызвать глубочайший экономический спад и кризис повседневной жизни граждан. Особенно критичной ситуация станет с наступлением отопительного сезона. При этом Головнев отметил, что удары по атомным электростанциям не планируются — чтобы исключить любые риски ядерной катастрофы.

