Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с более чем 71% голосов

Каха Каладзе лидирует на выборах в Грузии
Каха Каладзе лидирует на выборах в Грузии Фото:

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набирает более 71% голосов на выборах мэра Тбилиси. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после обработки 100% бюллетеней.

Данные результаты свидетельствуют о значительном отрыве Кахи Каладзе от других кандидатов. Официальные итоги выборов и окончательное решение о победителе будут объявлены после завершения всех необходимых процедур.

