Илон Маск: бета-версия «Грокипедии» будет анонсирована через две недели

«Грокипедия» будет усовершенствованной версией «Википедии», ранее заявлял Маск
«Грокипедия» будет усовершенствованной версией «Википедии», ранее заявлял Маск

Миллиардер Илон Маск заявил, что бета-версия «Грокипедии» выйдет через две недели. Об этом Маск написал в социальных сетях.

«Ранняя бета-версия „Грокипедии“ 0.1 будет опубликована через две недели», — заявил Маск. Свое сообщение он опубликовал в соцсети X.

Ранее Илон Маск писал о том, что его компания xAI разрабатывает альтернативу «Википедии», которая будет называться Grokipedia. Отмечается, что она станет значительным усовершенствованием по сравнению с действующей электронной энциклопедией. Об этом сообщал «Ридус».

