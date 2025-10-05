В Белгородской области ранен замглавы поселения

В Белгородской области ранен замглавы поселения
В Белгородской области ранен замглавы поселения

В селе Мокрая Орловка Белгородской области в результате атаки ВСУ ранен замглавы поселения Игорь Кушнарев. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. 

В данный момент медики оказывают всю необходимую помощь. Кушнарева доставили в Грайворонскую ЦБР.  

«От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения!» — Написал Гладков в социальной сети.

В селе Мокрая Орловка Белгородской области в результате атаки ВСУ ранен замглавы поселения Игорь Кушнарев. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.  В данный момент медики оказывают всю необходимую помощь. Кушнарева доставили в Грайворонскую ЦБР.   «От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения!» — Написал Гладков в социальной сети.
