В Белгородской области ранен замглавы поселения
В селе Мокрая Орловка Белгородской области в результате атаки ВСУ ранен замглавы поселения Игорь Кушнарев. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
В данный момент медики оказывают всю необходимую помощь. Кушнарева доставили в Грайворонскую ЦБР.
«От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения!» — Написал Гладков в социальной сети.
