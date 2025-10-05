Трамп похвалил предложение Путина по ДСНВ

Трамп похвалил предложение Путина по ДСНВ
Трамп назвал предложение Владимира Путина по ДСНВ очень хорошим. Это президент США сказал, отвечая на вопрос ТАСС.  

«Для меня это звучит как хорошая идея», — сказал Трамп, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Ранее Путин заявил, что Россия готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений еще в течение года после истечения срока его действия.

