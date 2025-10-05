Трамп похвалил предложение Путина по ДСНВ
Трамп назвал предложение Владимира Путина по ДСНВ очень хорошим. Это президент США сказал, отвечая на вопрос ТАСС.
«Для меня это звучит как хорошая идея», — сказал Трамп, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
Ранее Путин заявил, что Россия готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений еще в течение года после истечения срока его действия.
