05 октября 2025

В РФ приостановили работу сразу три аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В трех регионах России введены ограничения на полеты
В трех регионах России введены ограничения на полеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика приостановили свою работу. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении представителя Росавиации Артема Кореняко. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика приостановили свою работу. Об этом сообщили в Росавиации. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении представителя Росавиации Артема Кореняко. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...