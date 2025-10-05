В РФ приостановили работу сразу три аэропорта

В трех регионах России введены ограничения на полеты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика приостановили свою работу. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении представителя Росавиации Артема Кореняко. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
