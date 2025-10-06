Российские бойцы показали кадры из Отрадного после зачистки

Бойцы развернули российский триколор в Отрадном после его зачистки
Бойцы развернули российский триколор в Отрадном после его зачистки
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры с освобождением Отрадного в Харьковской области. На видео бойцы ВС РФ установили российский триколор после проведения зачистки населенного пункта.

«Проведя зачистку строений, подвальных помещений и прилегающих к Отрадному территорий от остатков формирований ВСУ, бойцы развернули российский триколор», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же было опубликовано соответствующее видео. 

По данным Минобороны, контроль над населенным пунктом установили военнослужащие 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север». В результате активных и решительных действий им удалось освободить Отрадное. 

Ранее ведомство сообщило, что бойцы группировки поразили три бригады в Харьковской области и формирования трех бригад с штурмовым полком ВСУ в Сумской области. Противник потерял более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены также станция РЭБ, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств, передает Mail.ru.

