Сырский расформировал группировку ВСУ «Днепр», работающую на фронте от Запорожья до Харьковщины

Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку ВСУ «Днепр»
Все функции группировки «Днепр» перейдут новым структурам
Все функции группировки «Днепр» перейдут новым структурам Фото:
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце сентября распорядился расформировать оперативно-стратегическую группировку «Днепр», действовавшую на участке фронта от Запорожья до Харьковской области. По данным украинских СМИ, группировка отвечала за координацию войск и распределение боеприпасов между бригадами.

«В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку „Днепр“ (бывшая „Хортица“)», — говорится в материале издания «Украинская правда». По данным источника, решение связано с переходом ВСУ на корпусную структуру управления. Все функции «Днепра» будут переданы новым надструктурам и армейским корпусам, созданным в рамках реформы. 

Один из украинских полковников сообщил изданию, что таким образом Сырский стремится «устранить конкурента». По его словам, с одной стороны, распуск группировки является логичным шагом, поскольку исчезает прослойка оперативно-стратегических группировок, которая должна исчезнуть с переходом на корпуса. Однако с другой стороны, этот шаг не приносит результата, так как все равно всем командует Сырский.

По данным издания, последние восемь месяцев группировкой командовал генерал-майор Михаил Драпатый. После расформирования он останется командующим Объединенных сил, но его зона ответственности сократится примерно вдвое: Драпатый с командой перейдет на одно из северо-восточных направлений и возглавит новую группировку войск.

