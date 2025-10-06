Трамп все-таки может получить Нобелевскую премию мира, но не за Украину

FT: Трамп может получить Нобелевскую премию за решение конфликта в Газе
Трамп намерен урегулировать конфликт в Секторе Газа ко второй годовщине нападения ХАМАС на Израиль
Трамп намерен урегулировать конфликт в Секторе Газа ко второй годовщине нападения ХАМАС на Израиль Фото:

Президент США Дональд Трамп может претендовать на Нобелевскую премию мира за возможное урегулирование конфликта в секторе Газа, а не на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы война закончилась ко второй годовщине нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое спровоцировало конфликт. Нобелевская премия мира, которую так жаждет получить Трамп, также будет объявлена в этом месяце», — пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американский спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио продвигают кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию. Американский лидер, в свою очередь, не раз говорил, что считает себя достойным этой награды. Среди его сторонников — политики из Южной Кореи, Восточного Тимора и Белоруссии, передает «Национальная правда новостей».

