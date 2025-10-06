Трамп все-таки может получить Нобелевскую премию мира, но не за Украину

Президент США Дональд Трамп может претендовать на Нобелевскую премию мира за возможное урегулирование конфликта в секторе Газа, а не на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы война закончилась ко второй годовщине нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое спровоцировало конфликт. Нобелевская премия мира, которую так жаждет получить Трамп, также будет объявлена в этом месяце», — пишет издание.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американский спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио продвигают кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию. Американский лидер, в свою очередь, не раз говорил, что считает себя достойным этой награды. Среди его сторонников — политики из Южной Кореи, Восточного Тимора и Белоруссии, передает «Национальная правда новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.