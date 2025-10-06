06 октября 2025

Челябинская торговля столкнулась с острым дефицитом персонала

Количество смен для работников торгового зала удвоилось за год
В Челябинской области в два раза увеличилось количество смен для работников торгового зала. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Подработка», результаты третьего квартала сравнили с аналогичными год назад.

«Лидерами по динамике предложений среди специальностей для подработки стали работники торгового зала. Количество смен для них выросло на 135%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 43,4 тысячи рублей при неполной занятости», — заявили URA.RU в офисе компании.

На втором месте по востребованности оказались няни, где количество смен увеличилось на 120%. Замкнули тройку лидеров расклейщики объявлений с ростом на 75% по числу доступных смен.

Общероссийскую статистику прокомментировал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин. Он отметил, что бизнес все активнее использует этот инструмент для гибкого закрытия кадровых потребностей, а в целом по стране количество предложений выросло на 43%.

При этом лидером по росту предлагаемых зарплат стала сфера розничной и оптовой торговли, где среднее вознаграждение достигло 69,2 тысячи рублей в месяц. В телекоммуникациях и архитектуре доходы на подработке также показали значительное увеличение: на 40% (до 51,9 тысячи) и 35% (до 80 тысяч рублей).

