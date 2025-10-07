ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре <...> ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.
Кроме энергетических и транспортных объектов, российские военные нанесли удары по хранилищам с горючим, используемым для нужд ВСУ. Также атаке подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, по данным Минобороны России, поражения были нанесены в 148 различных районах.
