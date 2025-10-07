ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В операции были задействованы ударные беспилотники
В операции были задействованы ударные беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре <...> ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.

Кроме энергетических и транспортных объектов, российские военные нанесли удары по хранилищам с горючим, используемым для нужд ВСУ. Также атаке подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, по данным Минобороны России, поражения были нанесены в 148 различных районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре <...> ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России. Кроме энергетических и транспортных объектов, российские военные нанесли удары по хранилищам с горючим, используемым для нужд ВСУ. Также атаке подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, по данным Минобороны России, поражения были нанесены в 148 различных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...