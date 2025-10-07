У резиденции премьера Франции произошло ЧП, были слышны взрывы

Утром недалеко от отеля Hotel de Matignon в центре Парижа загорелся автомобиль, внутри которого находились газовые баллоны. Это вызвало опасения взрыва, который в итоге не произошел. Об этом сообщил Le Parisien.
«Загорелось оборудование компании, используемое для обнаружения коротких замыканий, и пламя распространилось по всему автомобилю», — сказано в сообщении Le Parisien. Отмечается, что немного обгорел навес сырной лавки на улице.
На кадрах, размещенных пользователями сайта X, виден густой черный дым, который валит из боковой двери фургона. Вокруг места происшествия был установлен периметр безопасности, а пожарные быстро локализовали очаг возгорания. Уточняется, что никто из граждан не пострадал.
Пожар случился на следующий день после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню. В этот момент в Hotel de Matignon проходила встреча Лекорню с членами центральной фракции, среди которых присутствовали экс-премьер Эдуар Филипп, председатель Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве и председатель Сената Жерар Ларше.
