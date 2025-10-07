Все регионы
23:39
Макгрегора дисквалифицировали на полтора года
23:35
Путин поблагодарил личный состав ВС РФ за ежедневные мужество и героизм
23:35
Герасимов доложил Путину о наступлении войск «Южной» группировки
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
23:34
Дачникам раскрыли рецепт выращивания «бомбического» чеснока
23:34
Герасимов раскрыл, где на СВО идут самые активные бои
23:28
Герасимов доложил Путину об ударах по Украине
Трамп продолжил курс на обострение отношений с Путиным
23:24
Путин: киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ
23:24
Путин раскрыл, сколько населенных пунктов освободила армия РФ
23:23
Герасимов доложил Путину о наступлении ВС РФ в Запорожской области
Популярный автоблогер Давидыч чуть не сгорел в «Москвиче» на 1000 сил: что случилось
23:19
МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность
23:13
Семья пропавшего пловца Свечникова не получила запись его заплыва в Босфоре
23:07
Депутат Миронов раскритиковал предложение Матвиенко сделать ОМС платным
«Отдала сцене 70 лет жизни»: артистку Нину Гуляеву проводили в последний путь. Фоторепортаж
23:06
Известный шеф-повар скончался в Нижнем Новгороде
23:04
Застрявший в лесу грузовик привел пермяка к уголовной статье
23:04
«Интервидение» пообещали сделать ежегодным событием
23:01
В США обнаружили странные ежемесячные переводы Зеленского в банк Саудовской Аравии
22:58
«Работаем в штатном режиме»: на заводе в Екатеринбурге высказались о большом пожаре
22:55
С певца Мити Фомина хотят взыскать полмиллиона
Вся Россия празднует день рождения Путина: как изменились страна и президент за время. Фоторепортаж
22:49
Российский турист скончался в Турции
22:46
В Екатеринбурге десятки спасателей тушат огромный пожар возле завода
22:46
Мерц предупредил о снижении реальных доходов немцев
22:45
В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за пожара возле завода
22:40
В популярном сервисе для геймеров произошел сбой
22:39
В Липецке беспилотник упал на улицу Буденного, идет эвакуация
Как далеко могут долетать Tomahawk: какие регионы могут быть в зоне поражения
22:33
В смертельной аварии в Миассе УАЗ «Буханка» превратилась в лепешку. Фото, видео
22:32
Психолог дала совет о том, как справиться с осенней хандрой
22:25
Илон Маск впервые расскажет о чипировании людей
От Нетаньяху до Ким Чен Ына: кто и как поздравил Путина с днем рождения
22:15
Послу России в ФРГ Нечаеву передали монету с изображением Путина
22:14
Трамп рассказал о своих чувствах к Путину
22:13
В Чили работник по ошибке получил 330 месячных зарплат и не вернул их
Беспилотник ВСУ оставил темный след на АЭС в Нововоронеже: что известно
22:11
В Екатеринбурге полыхает пожар возле большого завода: онлайн-трансляция
22:07
Журналист Херш: в Белом доме обеспокоены когнитивным состоянием Трампа
22:02
Лучшие экранизации для книголюбов осенью: про любовь, деньги и мафию
Выходной в Тайге и хоккейная терапия: как Путин отмечал самые необычные дни рождения
22:01
В Екатеринбурге полыхает часть завода. Фото, видео
2
21:53
Глава департамента лишится полномочий из-за срыва сроков ремонта правительства ХМАО. Инсайд
21:51
Трамп признал, что решить конфликт на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке
Как ритейл и e-commerce страхуются от убытков на сотни миллиардов
21:51
Ушел из жизни исполнитель хита «Ты не балуй»: чем запомнился знаменитый шансонье
21:44
В Сургуте завершена реконструкция старейшей школы.Фото
21:35
Суд решил судьбу владельца склада с паленым самогоном, от которого погибли люди в Ленобласти
«От станка к умному производству»: чем известен уральский завод, выпускающий промышленных роботов
21:28
В Ленобласти арестован фигурант по делу о гибели 45 человек от паленого алкоголя
21:20
«Они там просто сдохнут!»: тюменские бездомные высмеяли идею «Бомж-тура». Видео
3
21:16
Нидерланды начнут собирать дроны для Украины на военном заводе
Уральские кардиологи обратились к Путину
21:15
Захарова уличила во лжи главу МИД Финляндии, обвинявшей Россию
21:02
Губернатор Ямала поздравил Путина, 6 млн рублей на новогодние подарки: события 7 октября в ЯНАО
21:02
Калиновый ликер и настойка: простые рецепты для начинающих
Урожайная Луна: как прошло первое суперлуние 2025 года в разных уголках Земли. Фоторепортаж
20:56
На базе РСВ создадут Институт социальной архитектуры
20:55
Контроль за ОРВИ и штрафы фирме депутата: главное в Кургане за 7 октября
20:51
URA.RU протестировало новый вид оплаты проезда в Екатеринбурге: как это работает. Видео
1
Татьяну Лазареву* приговорили к 7 годам колонии: чем известна скандальная ведущая
20:50
На свердловских заводах поднимут зарплаты, но не всем
20:48
Весело и вкусно: журналист URA.RU развеяла мифы о речных круизах из Перми. Фото, видео
2
20:47
Подумайте сто раз: МИД России сделал предупреждение ЕК, стремящейся украсть активы РФ
Поиски с воздуха приостановлены: что известно о пропавшей в тайге под Красноярском семье
20:45
Родился без рук и стал чемпионом: что известно о «тюменском дельфине» Игоре Плотникове
20:45
Челябинцы смогут получить урожай на три недели раньше срока
20:37
На ХМАО обрушатся серьезные морозы
Сон ребенка против графика родителей: перенесут ли в школах начало занятий на девять утра
20:36
Челябинский завод создал чугунный герб Росавтодора ко Дню дорожника. Фото
20:34
Умер знаменитый российский шансонье
20:33
Предложение об отстранении Макрона от власти рассмотрит Нацсобрание Франции
20:33
В МИД РФ пообещали ответить на попытки ЕС забрать российские активы
20:29
Всемирный день почты: что нужно знать о празднике
20:29
Мэр Афанасьев поздравил с днем рождения легендарного «тюменского дельфина»
20:27
Челябинка, чей сын погиб от удара током, подозревает в трагедии коммунальщиков
1
20:22
Признан банкротом основатель компании, которая транслирует в РФ спортивные матчи
20:20
Как продлить дачный сезон на зиму в ХМАО
20:15
Свердловчанам дали инструкцию на случай обнаружения БПЛА
20:12
Зеленский готовит Украину к блэкауту
20:06
В окружном музее имени Шемановского в Салехарде объявили о нововведениях
20:03
Уральские частные инвесторы провели прямой диалог с топовыми компаниями фондового рынка
20:02
На Текутьевском кладбище в Тюмени нашли потерянное надгробие
19:57
Новый запрет про сообщения о БПЛА в Пермском крае: объясняем, что это значит
19:55
Россельхознадзор: в Курганской области не выявлено случаев отравления косуль
19:50
Семь украинских БПЛА сбиты над тремя российскими регионами
19:46
Польша не заинтересована в выдаче Германии украинца по делу о «Северных потоков»
19:44
Охоту на попугая с вознаграждением в 170 тысяч рублей открыли в Тюмени
1
19:39
В России облегчают правила поступления на службу в полицию
19:35
Россия пригласила 22 арабские страны на новый саммит
19:33
В арктическом муниципалитете ХМАО стартовали выборы мэра
19:30
Военный рюкзак и бытовая техника: курганец дважды залез в квартиру и получил срок за кражи
19:26
ЦБ исключил из перечня системно значимых банков две организации
19:23
Адам Кадыров открыл в Чечне спорткомплекс имени себя
19:21
Александр Буйнов приедет на гастроли в ХМАО
19:18
Главреда «Дождя»*, его жену Котрикадзе* и журналистку Ратникову* признали террористами и экстремистами
19:12
Бастрыкин заинтересовался ликвидацией троллейбусов в Березниках
19:08
Свердловчане простились с 14-летней школьницей, скончавшейся в Ивделе
19:02
Воровал инструменты и нападал на прохожих: справка на рецидивиста, зарезавшего медсестру в Екатеринбурге
19:02
Кремль допустил отдельную встречу Путина и Алиева в Таджикистане
19:01
Обсуждается новый формат саммита СНГ+
19:00
Как работает новый пермский зоопарк
1
19:00
Как хранить картошку свежей круглый год: советы курганских дачников
19:00
Ушаков рассказал, поедет ли Путин на саммит в Бразилию
19:00
Путин подпишет с Таджикистаном около 15 документов
19:00
Помощник Путина раскрыл состав делегации Путина в Таджикистане
18:59
Кремль раскрыл, кто из лидеров стран СНГ поздравили Путина с днем рождения
18:59
У пострадавшей в страшном ДТП свердловчанки разорвалась печень. Фото
1
18:59
Турецкий лидер Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
18:59
Достеснялся до рака третьей стадии: в Тюмени мужчине удалили прямую кишку
18:57
Тюменские политэлиты поздравили Путина с днем рождения. Фото, видео
18:56
Минкульт РФ готово отдать усадьбу Харитонова Екатеринбургу, но есть условие
18:55
Суд арестовал фигуранта дела миллиардера Сулейманова
18:53
Главреда «Дождя»* Дзядко** признали террористом и экстремистом
18:52
В ХМАО набирает популярность услуга «друг на час»
18:50
Что и когда укрывать в саду на зимовку: важные советы садовода
18:49
Появилось видео с места смертельного ДТП в Ижевске с участием пермского автобуса
1
18:49
Суд ХМАО поставил точку в уголовном деле экс-депутата и чиновника правительства
18:43
Лукашенко поздравил Путина и договорился о личной встрече с ним
18:40
Верховный суд встал на сторону Данилы Козловского
18:37
Найден подрядчик по обслуживанию 17 кладбищ в Перми
18:36
Никто не хочет 725 миллионов рублей: в Тюмени не нашли подрядчика для строительства важного объекта
18:34
Президент Белоруссии позвонил Путину и поздравил его с днем рождения
18:32
Китайская авиакомпания похвалила аэропорт ХМАО из-за экстренной посадки самолета
18:32
Премьер-министр Индии Моди поздравил Путина с днем рождения
18:30
«Приходится переезжать за город»: ландшафтный дизайнер заявил об острой нехватке парков в Тюмени
18:30
За кулисами первого в России оркестрового показа «Гарри Поттера»: эксклюзивное интервью организатора в Кургане
18:22
Словакия частично поможет Украине с техникой
2
18:21
Российским школьникам расскажут, как поступить в вуз без вступительных экзаменов
18:20
Схему избирательных округов перекроили перед выборами в Тюменскую областную думу. Инсайд
18:20
В МВД опровергли запрет на выезд за границу из-за наложения текста в паспорте
18:19
В ХМАО дума собирает внеочередное заседание ради отставки одиозного депутата
18:16
Два педофила сбежали от свердловского суда, их объявили в розыск. Фото
18:14
Пашинян оценил вклад Путина в развитие отношений Армении и России
18:10
Дышите, но лучше неглубоко: в Тюмени проблемы с чистотой воздуха
18:07
Аэропорт Нижневартовска меняет расписание
18:06
Алиев хочет провести военные учения тюркских государств
18:00
Самое главное про ДТП с пермским автобусом в Ижевске, где погибли четыре человека
1
17:59
В ЯНАО появится всесезонная дорожная техника
17:58
На СВО погиб имам из Тюменской области
17:55
Гуцул поздравила Путина с днем рождения
17:55
Беременным россиянкам проезд в общественном транспорте сделают бесплатным
1
17:51
Челябинка вышла в финал конкурса красоты среди офисных сотрудниц
2
17:51
Челябинец получил условный срок за поджог супруги
1
17:51
Поздравлял женщин и получал читательский билет: как Путин посещал Тюменскую область
17:49
В мессенджере Max стал доступен сервис подписания документов
1
17:48
Метель обрушилась на трассу ХМАО
17:43
Власти ЯНАО начали формирование реестра представителей креативного сектора
17:42
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гуляевой
17:41
Следком проверит центр «Тюмень-дзюдо» из-за чуть не утонувшей девочки
17:38
Следователи разбираются в смертельной аварии с участием рейсового автобуса Пермь-Казань
17:35
Екатеринбурженка вышла в финал мирового конкурса красоты. Фото
17:30
Челябинский губернатор Текслер позвал молодежь участвовать в этнографическом диктанте
17:30
Челябинского школьника, пропавшего на несколько суток, нашли
17:30
Бьянка, Truwer или Олег Майами: кто из артистов первым выступит на масштабном фестивале в Кургане
17:24
Опасные консервы курганского мясокомбината продавали в магазинах
1
17:21
Тюменцы получат новый автобусный маршрут
17:20
Орешкин: симпозиум «Создавая будущее» — это часть экосистемы «Открытого диалога»
1
17:18
Фигурантам уголовных дел в челябинском фонде капремонта продлили срок ареста
17:18
Мэрия в ЯНАО заказала детские новогодние подарки на шесть млн рублей: кто получит и что внутри
17:17
Росавиация озвучила вероятные потери авиапарка РФ до 2030 года
3
17:17
Автобус Пермь-Казань попал в смертельное ДТП в Ижевске. Фото
17:15
Как ямальцу попасть на съемочную площадку фильма: советы журналиста с актерским опытом
17:14
Названы причина отключения электричества в Запорожье и сроки восстановления
17:10
Народные приметы на 8 октября: как не навлечь беду на Сергея Капустника
17:08
В Лабытнанги 59 семей переехали в новое жилье
17:06
Текслер назначил врио главы Катав-Ивановского района
17:04
Россия отменит визы с тремя странами в ближайшее время
1
17:02
Челябинцев пригласили спасти лису, напавшую на курятники после убийства партнера. Видео
1
17:02
Даже учителя литературы задумаются: сложный тест в честь дня рождения Марины Цветаевой
17:00
У жителей поселка возле аэропорта Челябинска горят электроприборы на сотни тысяч. Видео
17:00
Власти не нашли основания для проведения капремонта домов в Перми
16:57
Тысячи сотрудников «Сима-ленда» поздравили Путина с днем рождения. Видео
4
16:57
В крови чиновников ЕС нашли «вечные токсины»
16:55
Бывший топ-менеджер оборонного завода в Перми получил срок за мошенничество
1
16:50
Запорожье осталось без электричества
16:48
Чем известна красавица из ХМАО, вышедшая в финал конкурса «Мисс Россия». Фото
1
16:46
Текслер назначил первого замминистра архитектуры Челябинской области
1
16:45
Путину в день рождения позвонил Токаев
16:43
Появились кадры с места смертельного ДТП в Ижевске, где столкнулись три авто и автобус
16:43
Ямальские школьники отправились в Сербию в рамках патриотической экспедиции
16:41
В ФСБ раскрыли, кто стоит за фейками о дефиците бензина в Свердловской области
1
16:34
Реальная зарплата пермяков за год выросла
1
16:34
В Кургане открыли новую парковку возле КМЗ. Видео
1
16:33
В Тюмени выпадет снег
16:32
Сенатор Джабаров: от поставок «Томагавков» ВСУ пострадает не только Украина
16:31
Реакция России на «Томагавки», «встреча» Зеленского и Путина в 2022 году: главное из речи Пескова
16:31
Президент Казахстана Токаев поздравил Путина с днем рождения
16:30
Курганцы простились с бойцом Борисом Мартюшовым, погибшим на СВО
7
16:30
Какие праздники отмечают 8 октября 2025: что можно и нельзя делать
16:29
Боевой дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
16:28
В интернете появился фейк об изъятии квартир россиян за неуплату ЖКУ
16:24
У пассажиров в метро Екатеринбурга будут проверять телефоны
4
16:21
Ашинский метзавод прокомментировал увольнение сотен сотрудников цеха
16:21
В Кургане по улице Дзержинского сделали пешеходный переход и установили светофор. Фото
1
16:18
У резиденции премьера Франции произошло ЧП, были слышны взрывы
16:18
Где в Екатеринбурге купить трендовые кокошники и сколько они стоят. Фото
16:17
Водитель каршеринга чуть не въехал в толпу людей на перекрестке в Челябинске. Видео
1
16:15
Национализированная «Макфа» требует миллионы с дочернего предприятия в Чехии
16:15
В Нефтеюганске закрыли шашлычное кафе из-за мигранта
16:15
В пермском суде рассмотрят дело о двойном убийстве, совершенном 25 лет назад
16:15
В Кургане и Шадринске потеплеет до 14 градусов
1
16:14
Politico: Макрону пишут политический некролог
16:12
Легендарный рисунок кошки и повышение зарплат: почему Путин дважды приезжал в школу №7 в Кургане
7
16:09
Украинский беспилотник пытался ударить по Нововоронежской АЭС
16:08
«Замуровали, демоны!»: тест на знание фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
1
16:07
Звезда «Папиных дочек» требует алименты от экс-жены, не простившей ему долги
16:05
Стала известна дата похорон знаменитого пермского хирурга Субботина
16:03
Жители Купянска помогли ВС РФ войти в город, подпольщики раскрывали места с ВСУ и HIMARS
16:00
Челябинский мэропад продолжается: ушла в отставку глава Чесменского района
16:00
В Пермском крае количество станций скорой медпомощи сократилось в 2,5 раза
15:54
Какие дома ликвидируют ради строительства нового квартала в центре Кургана. Карта
15:53
Стало известно, как Валиева попрощалась с Тутберидзе
15:52
В Тюмени ввели лимит на продажу бензина
15:52
Три необычных суперлуния увидят россияне: когда появятся и чем опасны
15:51
ГД исключила период СВО из срока действия результатов школьных олимпиад
15:49
Захарова увидела цинизм Евросоюза, который высказывался об обстрелах ЗАЭС
15:48
В Чебаркуле спикером горсобрания выбрали энергетика
15:46
«Закрыла рот и нос»: силовики раскрыли деталь убийства дочери матерью в Камышлове. Фото
15:40
На Ямале будущим мамам начали вручать подарочные наборы для роддома. Фото
15:40
Фирму курганского депутата оштрафовали на 2,5 млн из-за студентов-мигрантов
4
15:31
Вся Госдума встала, когда Володин напомнил про день рождения Путина
15:31
Водителей предупредили об опасности на федеральных трассах в Тюменской области
15:30
В Кургане интересно: в городе пройдут крупнейшие соревнования по пауэрлифтингу на Кубок России. Афиша
15:27
Что известно о главном коммунальщике ХМАО, которому продлен контракт в правительстве
15:22
В Кремле ответили о реакции России после решения ЕС ограничить поездки дипломатов внутри блока
15:19
В Кургане на пять часов задерживаются рейсы из Сочи и в Санкт-Петербург
15:19
Медведев: отправленные Украине «Томагавки» ударят по Парижу, Берлину и Варшаве
15:19
Тело выпавшего из лодки мужчины нашли в ЯНАО
15:18
Шадринский боец СВО на фронте захватил украинский дрон «Баба-Яга». Видео
15:16
В Кремле объяснили смысл национализации западных компаний
15:14
Царица российского шоу-бизнеса тайно едет в Екатеринбург
1
15:14
В Кургане девушке грозит колония за пьяные танцы на мемориале погибшим воинам
15:14
Песков посоветовал прочитать указ о национализации «Южуралзолота»
15:14
Омбудсмен вступилась за жителей поселка ХМАО, оставшихся без питьевой воды
1
15:14
«Будущий глава ЦРУ и ночевка у Буша»: вспоминаем лучшие шутки Путина в его день рождения
2
15:13
Десятки нелегальных таксистов работали возле железнодорожного вокзала в Перми
15:10
Что известно о скандале вокруг ямальской агрофирмы «Толькинская». Фото
15:08
Шесть остановок в Перми официально сменили название
15:08
В Кремле рассказали о позиции России в отношении «Томагавков» на Украине
1
15:06
Песков ответил на вопрос о «встрече» Путина и Зеленского в 2022 году
15:05
Кулема, пентюх, чувырла: чисто уральские словечки, которые поймет не каждый россиянин
3
15:05
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
3
15:03
Президент Путин назначил нового судью в Кургане
15:01
Песков: Евросоюз находится в заложниках политики Польши и Прибалтики
15:00
В школы Тюмени согнали силовиков: что случилось
14:58
Песков ответил на вопрос о том, созвонится ли Путин с Трампом в свой день рождения
14:57
В некоторых школах Кургана из-за роста заболеваемости ОРВИ ужесточают контроль
14:56
Путин утвердил президентские премии в 5 млн за произведения и проекты для детей
14:55
Песков: Путин и Алиев обсудили важные вопросы
14:54
Павел Дуров искупался в озере в Казахстане, где запрещено плавать
1
14:51
Ради его работы прилетал Абрамович: в Ельцин Центре представят новую постановку режиссера Романова
14:45
Задержаны новые фигуранты дела о паленом самогоне в Ленобласти, число погибших выросло
1
14:40
Где тюменцы могут прятаться при угрозе атак БПЛА
14:37
В ХМАО назвали самую популярную подработку
14:35
Курганцы отправили в Курскую и Белгородскую области почти 1200 посылок
14:32
Алиев позвонил Путину в день его рождения
1
14:30
Россия закрыла вопрос в вопросе размещения военных баз в Афганистане
14:30
Компания депутата облдумы снесет дома в центре Кургана под новостройки. Карта
6
14:25
В Тюмени половина детей мигрантов завалила тест по русскому языку перед приемом в школы
14:23
Назван средний возраст матери при рождении ребенка в Челябинской области
14:22
Челябинских участников СВО научат управлять экономикой
14:22
В Тюмени большинство участков под застройку предназначены для точечных проектов
14:21
Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с днем рождения
14:20
Стали известны результаты проверки воздуха после пожара на пермском заводе
14:18
ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ
14:18
ВС РФ взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожье
14:16
Свердловский суд не стал арестовывать тракториста, устроившего ДТП с 4 погибшими
1
14:15
В Кургане произошло массовое ДТП на перекрестке Ленина-Карла Маркса. Фото
14:15
В Нижневартовске закончили строительство нового бульвара
1
14:13
Российские ПВО за сутки уничтожили больше четырехсот украинских БПЛА
14:11
Курганский ученик попал в больницу, став участником опасного челленджа из TikTok
14:10
«Был лучшим в ГИБДД»: друзья рассказали об инспекторе, арестованном за убийство друга в Верхотурье
2
14:06
Освобождены два населенных пункта в Запорожье и ДНР
14:06
Участница конкурса «Мисс Россия-2025» обрушилась с критикой на победительницу
14:05
Родственники погибшего в ДТП челябинца спасли от тюрьмы виновника аварии
14:02
Челябинцы массово записываются на шиномонтаж
14:01
В курганской поликлинике открыли молебную комнату. Фото
2
14:00
В мэрии Кургана введут управление, похожее на структуру в правительстве. Инсайд
13:58
СПЧ потребовал удалить данные детей с сайта «Миротворец»*
13:58
Пермские власти объяснили зачем вводят запрет на публикацию информации про БПЛА
13:58
Преподавателей тюменского вуза обучили новым технологиям
13:57
Что происходит на заправках Екатеринбурга после сообщения о дефиците топлива. Фото
13:55
Челябинская торговля столкнулась с острым дефицитом персонала
13:53
Словакия проведет переговоры с Украиной
1
13:51
«Олицетворение России»: Кадыров обратился к Путину в его день рождения
13:48
Украина пыталась атаковать Россию со стороны Черного моря
13:47
«Ездить стало невозможно»: пермяки возмущены работой продленного автобусного маршрута
13:44
Губернатор Шумков поздравил Путина с 73-летием и поблагодарил за поддержку
1
13:41
Глава Минтруда объяснил, стоит ли ждать в России четырехдневку
13:38
«Столько частных самолетов не будет»: как Ельцин Центр отметит свой юбилей
13:37
Екатеринбург рискует лишиться трамваев из-за нападений подростков
1
13:34
В Озерске поменяли спикера горсобрания
13:33
Кореец погиб после восхождения на гору в Непале
13:32
Четыре человека погибли от ударов ВСУ по Херсонской области
13:30
Сумки, обувь и запчасти для велосипедов: груз из Казахстана не доехал до Тюмени
13:30
Глава Троицкого района готовится к отставке
13:29
«Наш лидер противостоит мировому фашизму»: курганский сенатор Муратов поздравил Путина с днем рождения
13:27
Телеведущую Лазареву* заочно приговорили к тюремному сроку
13:27
Приостановлены поиски с воздуха пропавшей в Красноярском крае семьи
13:21
Сколько стоит бензин в Тюменской области
13:20
В новом пермском зоопарке открыли павильон с обезьянами. Фото
13:20
В Госдуме предложили отдавать в соцаренду нуждающимся нераспроданные квартиры
13:19
Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку мяса
2
13:13
Трамп близок к принятию решения по поставкам Tomahawk Киеву: насколько опасно это оружие. Инфографика
13:12
Офицер ВСУ заставил подчиненных продавать шаурму вместо службы
13:08
Вспышки, грохот, колонны машин МЧС и скорой: как тюменцы провели ночь, когда появились беспилотники
13:06
С нобелевским лауреатом не смогли связаться из-за цифрового детокса
13:04
Суд увеличил начальную цену элитного кроссовера жены экс-председателя пермского банка
13:00
Как тюменцам защитить себя от вируса Коксаки
13:00
Молодежь из Замбии поздравила Путина с днем рождения песней. Видео
13:00
Пожарные Нового Уренгоя оперативно ликвидировали возгорание в гаражном боксе
13:00
Компания экс-чиновника взыскала с челябинского завода «Мечела» 407 миллионов
12:54
После пожара в легендарной бане Екатеринбурга закрыли самый элитный разряд
12:53
Жители ХМАО рассказали, в каких домах мечтают жить
12:52
На Челябинскую область обрушились температурные качели с перепадами 25 градусов
12:51
Какие действующие гостиницы продают в Кургане: цены и адреса
12:48
Прогноз цен на вторичку: что ждет российский рынок недвижимости к концу 2025 года
1
12:43
Бывшая замдиректора обманывала АПК ЯНАО с помощью электронной подписи
12:41
В ЯНАО поймали мошенника который охотился на пенсионеров в РФ
12:40
Бывшего заммэра Москвы внесли в «Миротворец»*
12:38
В тюменском аэропорту появится бесплатная питьевая вода
12:37
Пермский фитнес-клуб уличен в сомнительной рекламе
12:35
Полпред Жога поздравил Путина с днем рождения и дал обещание. Фото
12:32
Пермские ученые предупредили об опасности общественных зарядок для смартфонов
12:30
Прогноз ученых: какой силы будет магнитная буря 8 октября 2025
12:30
В России появилось новое приложения для доставки еды
12:28
В Тюмени из-за угрозы взрыва эвакуировали школу
12:28
Кремль привлек молодежь, чтобы ответить на два ключевых вызова в России. Фото, видео
12:24
В Новом Уренгое горит деревянное общежитие
12:22
В Польше набросились на Меркель из-за слов о вине Европы в начале СВО
1
12:21
Свердловские бойцы ЧВК «Вагнер» получили важный статус
12:21
В прокуратуре объяснили задержание мэра из Красноярского края
12:20
Из Перми в Москву отправят пять уникальных плавучих причалов
12:20
Жителям ХМАО объяснили действия при атаке беспилотников
12:18
Сосед-рецидивист расправился с медсестрой в Екатеринбурге из мести
12:16
Пермяки стали реже болеть ОРВИ
1
12:15
Бизнесмен Рубен Варданян вышел из автомобильного бизнеса в России
12:15
Конфликт на дороге в Челябинске закончился поножовщиной
12:15
Мэрию курганского округа обязали сделать ремонт в подтопленном канализацией доме
12:12
На Ашинском метзаводе после закрытия цеха без работы останутся 400 сотрудников
12:07
Екатеринбуржцы сэкономили десятки миллионов рублей на проездах
12:05
Челябинец получил срок за контрабанду источника радиации
12:05
«Брала много смен»: друзья рассказали о медсестре, зверски убитой в Екатеринбурге
12:04
Боевики «Азова»* сбежали из Красноармейска из-за наступления ВС РФ: карта СВО на 7 октября
12:02
Действовать надо точечно: в Тюмени стали строить меньше масштабных жилых комплексов
12:01
Ямал стал лучшим арктическим регионом России по сбору макулатуры
12:01
В ХМАО эвакуированы две школы из-за угрозы минирования
11:59
Задержан житель Подольска, призывавший ВСУ бомбить Москву
11:59
Россиянку вызволили из рабства в Мьянме
11:57
В Челябинске подключение отопления к жилым домам остается на постоянном контроле
3
11:56
Ушел из жизни выдающийся пермский хирург Вячеслав Субботин
11:55
Санитарная авиация обойдется клинике в ЯНАО в 150 млн рублей
11:53
В России снизилось производство водки
1
11:50
Мать Ксении Собчак посетила Ельцин Центр в Екатеринбурге. Фото
11:49
Махонин в день рождения Путина поблагодарил его за внимание к Пермскому краю
11:48
В Кургане два самолета из Сочи и в Петербург задерживаются
1
11:46
«Наша роль изменилась»: кто и как меняет городское пространство в Екатеринбурге
11:46
Курганские VIP поздравили Путина с днем рождения
1
11:45
Ельцин Центр раскроет тайны в честь своего юбилея
11:45
В ХМАО нефтяник попался на взятках от бизнесменов
11:45
Родители пожаловались на нехватку сотрудников и старую мебель в детсаду Кургана
5
11:43
Самый востребованный бизнес в Челябинске осенью 2025 года
11:42
Патриарх Кирилл пожелал Путину помощи Божией в его день рождения
11:37
Пермские рыбаки открыли сезон ловли налима
11:37
Стало известно, на что пошли гранты одной из крупнейших металлургических компаний России
11:37
С издателя старейших деловых пермских СМИ взыщут более 36 млн рублей
11:36
В Тюмени закрываются торговые точки крупной мебельной фабрики
11:35
В ХМАО трейдеры прогорели из-за курсов по криптовалютам
11:30
Кровавое падение в ванне: курганец взыскал деньги за травму, полученную в съемной квартире
1
11:29
Миллионер родом из Тюмени вошел в ряды федеральной строительной элиты
11:27
В Тюмени открылся премиальный магазин одежды
11:26
Подразделение «Азова»* сбежало из Красноармейска из-за натиска ВС РФ
11:22
У школьницы, найденной мертвой в Ивделе, были конфликты с учениками
11:17
В Соликамске открыли памятный знак к 100-летию месторождения солей. Фото
11:15
Ямал расширил условия жилищной программы для молодых семей
11:12
Вирус Коксаки: симптомы, лечение и слухи о вспышке в России
22
11:09
Парламент Пермского края поздравил Путина с днем рождения
11:06
Украина за час пыталась атаковать РФ 25 беспилотниками
11:06
В Тюмени сносят один из самых известных долгостроев. Фоторепортаж
11:05
Екатеринбург станет меньше - его земли раздадут соседям
11:02
В ГУФСИН высказались о «поблажках» для мусульман в СИЗО Екатеринбурга
11:01
В Кургане курьер из Удмуртии забрал у пенсионерки почти пять миллионов рублей
2
11:01
Школьница покончила с собой в Свердловской области
11:00
Пермские власти планируют запретить размещение информации о БПЛА
11:00
В Кургане кофейня при гостинице после закрытия вновь открыла двери. Фото
11:00
Бывшая замдиректора подведа властей ЯНАО подозревается в хищении 8 млн рублей
1
10:59
Свердловский политтехнолог награжден орденом Мужества. Фото
10:58
В России поддержали идею выдачи семейной ипотеки без детей, но под обязательства
2
10:58
Власти опровергли сообщения о дефиците бензина в Свердловской области
10:56
Беспилотники ВСУ заметили в Тюменской области: карта атак украинских дронов на 7 октября
3
10:53
Кондиционер стал причиной офисного пожара в Челябинске
10:42
В ХМАО компанию поймали на миллионных долгах по зарплате
10:39
Рейс из Перми в Сочи вылетит с сильной задержкой из-за ограничений в аэропорту. Скрин
10:38
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
2
10:37
Финансисты подстрахуют бюджет Ямала многомиллиардным займом
10:36
Ректор МГМУ рассказал, как прожить до 120 лет
1
10:35
Тюменцам рассказали, что делать при обнаружении БПЛА
10:32
Тюменские вахтовики не могут вернуться домой из ХМАО
10:30
В России произошла вспышка вируса Коксаки
10:28
Kras Mash: мэра из Красноярского края задержали за взятки
10:27
Бывший полицейский незаконно получал пенсию в ЯНАО и попал под суд
10:26
Американская змея пряталась в кустах в центре Екатеринбурга. Фото
10:25
Шеф популярной кофейни запустит в Перми сэндвич-шоп
10:19
Обманувших участников СВО попрошаек арестовали в Москве
10:17
Детский сад в Шурышкарском районе ЯНАО заплатит за травму ребенка на уроке физкультуры
10:17
Пермяки, массово отравившиеся салатами в популярной пекарне, заключили мировые соглашения
10:15
Всю неделю в Свердловской области будут греметь взрывы
10:15
Почти у 50% тюменцев фобия невыключенных утюгов и кранов
10:14
Десятки тысяч свердловчан заразились опасными вирусами — есть случаи COVID-19
10:13
Аналитики назвали самые подорожавшие продукты в ХМАО
10:13
Рост пенсий быстрее инфляции: в России могут увеличить пенсионный коэффициент
10:11
Активисты Челябинска развернули гигантский баннер с Путиным в его день рождения. Фото, видео
10:10
Задержки и отмены рейсов в России 7 октября: онлайн-табло
1
10:08
СК Приморья возбудил дело на мужчину, напавшего на школьницу в автобусе. Видео
10:08
Пожар уничтожил два дома в Нефтеюганске
10:06
Картаполов пригрозил Украине ударами туда, где «будет очень больно»
10:02
В ЯНАО осудили бизнесмена за передачу взятки
10:00
Тюменку наказали за лжесвидетельство и создание алиби насильнику
09:59
Губернатор Паслер поздравил Путина с днем рождения
1
09:53
Текслер поздравил Путина с днем рождения: «Всегда чувствуем заботу главы государства»
09:52
«Ваше руководство вернуло России суверенитет и достоинство»: Дмитрий Артюхов поздравил президента с 73-летием
09:50
Под Екатеринбургом автобус насмерть снес пешехода. Фото
09:44
ВСУ пытались атаковать Москву и регионы России
09:42
Губернатор ХМАО поздравил Путина с днем рождения
09:40
В лесах Златоуста вырос белоснежный гриб, который плодоносит до морозов. Фото
09:39
Губернатор Моор: Владимир Путин — по-настоящему народный президент
09:35
Аэропорты Сочи и Геленджика временно не принимают рейсы
09:31
Обломки БПЛА повредили сети котельной в Воронежской области
09:26
Лукашенко обратился к Путину в его день рождения
09:22
Украина атаковала Россию почти 200 беспилотниками
09:12
В Финляндии возмутились из-за «предательства» Зеленского
09:08
Вертолет санавиации упал на шоссе в США, есть пострадавшие. Видео
09:00
Художники в прямом эфире «оживили» жилой квартал Екатеринбурга
08:59
Арестовича* вновь объявили в розыск в России
1
08:58
Перешедший на сторону Украины Ступников оставил в России долги
1
08:49
АЗС закрываются, в Крыму продают до 20 литров бензина: что происходит с топливным рынком РФ
7
08:47
«Вонь жуткая»: из-за проблем с канализацией в квартиру пермячки полезли черви. Фото, видео
1
08:46
«Принцип двух ключей»: глава Минтруда рассказал, как можно помочь неработающим россиянам
1
08:45
Кулинарная студия, котокафе и квесты: список мест, где можно отметить день рождения в Екатеринбурге
08:45
Окно в Азию: на челябинской Кировке открылся магазин с полностью восточной продукцией
08:45
Дарксторы в Кургане: почему бизнес выбирает подвальные помещения
1
08:44
В Екатеринбурге необычно поздравили Путина с днем рождения. Фото
4
08:44
Дрязги из-за российских денег: все о том, как Запад пытается присвоить замороженные активы РФ
08:37
Глава ЕЦБ призвала согласовать решение по активам России
08:29
Монеточке* грозит новый штраф от московского суда
08:25
После атаки БПЛА тюменский аэропорт Рощино работает в штатном режиме
08:21
Статусный тюменец претендует на пост главы депэкономики ХМАО. Инсайд
08:13
Заморозки и аномальное тепло придут в Свердловскую область
08:09
Челябинка на китайском внедорожнике пошла на обгон и сбила байкера, он погиб. Фото
08:00
Тюмень ждет солнечный и теплый день
07:56
Что будет с ценами на вторичку к концу года
1
07:45
Конфликт соседей в Березниках закончился убийством и поджогом
07:45
Бывший топ-менеджер «Курганстальмоста» отдал свою долю в крупном предприятии
1
07:40
Больше нет смысла прибедняться: в Тюмени торговля обогнала строительство по дефициту кадров
1
07:24
Самый жизнерадостный мэр из ХМАО поздравил Путина с днем рождения
07:11
«Известия»: пенсионному коэффициенту в России прочат рост в ближайшие годы
2
07:11
В Госдуме рассказали, как сэкономить на отоплении и других коммунальных платежах
1
07:11
Киев пытался атаковать Ростовскую область БПЛА
06:58
Курганец заступился за друга и оказался в коме — за него борются врачи из Екатеринбурга
2
06:55
Власти объяснили, почему невозможно перенести начало уроков в школах
1
06:54
В Тюменской области взлетели цены на хлеб
1
06:53
В Минобороны рассказали, как солдат ВС РФ остановил противника одним действием
06:53
Владимир Путин празднует день рождения: как троечник стал разведчиком, изменил Россию и весь мир
62
06:50
ВСУ атаковали Москву беспилотниками
1
06:42
Госдума хочет пересчитать пенсии работающим пенсионерам, вернув разницу за 8 лет
4
06:31
В России взлетели цены на автомобили
6
06:21
Аэропорты Ярославля и Нижнего Новгорода временно не работают
06:21
Пермский кинотеатр покажет фильм про Курентзиса
06:20
В России зафиксировали скачок цен на авто
06:02
Глава Енакиево Захаров: ВСУ применили БПЛА с мотором размером с автомобильный
05:48
Число аварий с пострадавшими в Курганской области упало до минимума за 15 лет
1
05:41
Для российских родителей одобрили увеличенные вычеты по накоплениям
05:29
В России появятся препараты от гепатита B и от диабета II типа
05:22
Telegraph: слова Меркель о виновниках СВО поссорили Польшу с Германией
05:04
Суперлуние взошло над Свердловской областью. Фото
04:49
Работодатели в России начали чаще отказывать курящим соискателям
3
04:47
Некоторым пенсионерам доступна скидка на ЖКУ
1
04:41
В 2025 году россиянам нужна зарплата от 136 тысяч, чтобы взять ипотеку
2
04:41
Число отдыхающих в санаториях Пермского края снизилось
04:32
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
1
04:02
Власти Кургана присвоили спортивные разряды легкоатлетам, стрелкам и тхэквондистам
04:00
Рейс из ХМАО в Тюмень задерживается почти на сутки из-за поломки. Скрин
03:58
В доме под Белгородом выбило окна в 15 квартирах после атаки ВСУ. Онлайн-трансляция
03:57
Гладков: после атаки ВСУ в доме под Белгородом выбиты окна в 15 квартирах, посечены 20 авто
03:49
Юрист Смирнов: РФС рассмотрит новое дело о ставках против Писарского
03:41
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели ограничения на полеты
03:40
Глава Минтруда заявил о будущих изменениях маткапитала
03:37
На Ямале волонтеры третьи сутки разыскивают 54-летнего мужчину. Фото
03:34
ВЦИОМ: большинство россиян уверены в успешном замещении ушедших брендов
1
03:27
В Госдуме предлагают закрепить ежегодную индексацию зарплат
1
03:13
«Урал» разгромно проиграл «КАМАЗу» в Первой лиге
1
03:05
Синоптики раскрыли, когда во всей Челябинской области выпадет снег. Скрин
02:56
Тюмень вошла в число городов лидеров по падению цен на жилье
02:52
Пермь вошла в топ российских городов по росту стоимости вторичного жилья
02:45
Путин свой день рождения проведет на совещаниях и телефонных контактах
02:45
Глава Минтруда Котяков не поддержал идею налога на тунеядство
1
02:41
Глава МИД Финляндии обвинила Россию в нарушении десяти принципов Хельсинки
1
02:38
Украинская художественная гимнастка Хоровинкина умерла в 20 лет
02:38
Гладков: ракетная опасность объявлена по всей территории Белгородской области
02:37
Цены на жилье снизились в более чем трети городов России
02:32
В городе ХМАО изменится график уборки дворов от снега
02:31
В Курской области ввели новое оповещение об авиационной опасности
02:29
Челябинск обогнал Москву по темпам роста цен на недвижимость
1
02:16
Годовалого ребенка увезли на скорой после аварии в Екатеринбурге
02:04
Министр труда Котяков: безработица в России останется минимальной
02:01
Жительница Курганской области стала звездой телешоу на НТВ
01:56
Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk Киеву
1
01:45
NYT: Украина переплатила 129 млн долларов на закупках оружия
1
01:44
Журналист Бааб: лидеры Запада не выдержали бы того, что смог Путин на «Валдае»
01:43
«Мисс Россия-2022» обрушилась с критикой на победительницу 2025 года
01:26
Минобороны: над рядом регионов России сбиты 8 БПЛА
01:11
Лукашенко запретил любое повышение цен в Беларуси
2
01:08
В районе ЯНАО изменено время движения катера
01:05
В Копейске мотоциклист на полном ходу влетел в «Ниву» и погиб
00:54
Березниковцы пожаловались Бастрыкину на троллейбусную реформу
00:53
Шипачев первым достиг отметки в 900 матчей в чемпионатах КХЛ
00:46
Волонтеры просят присоединиться к поиску 12-летнего челябинца, которого ищут три дня
00:43
Гладков: ракеты ВСУ сбиты над Белгородом и Белгородским районом
00:37
Орбан пресек шантаж Зеленского по поводу вступления в ЕС
2
00:31
Зурабишвили готовилась войти во дворец президента Грузии при успешном перевороте
7
00:30
Путин включил Россию в большую сделку на Ближнем Востоке
00:25
В центре Екатеринбурга загорелись легендарные бани. Фото
00:24
В ХМАО 17-летнего юношу поймали с крупной партией запрещенных веществ
00:22
Словакия объявила о первом пакете помощи Киеву при Фицо
3
00:14
Некоторые выплаты военным проиндексировали на 7,6%, что выше запланированного
00:09
В Челябинске объявили в розыск нуждающегося в помощи врачей парня. Фото
00:04
Финляндия собирается ввести пошлины на весь импорт России
1
00:04
ЕК не может присвоить активы России из-за выданных кредитов Украине
3