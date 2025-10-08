В России запретят скрытую рекламу азартных игр

В России предлагают запретить скрытую рекламу нелегальных азартных игр, которую массово размещают блогеры и стримеры. В Госдуму внесен законопроект, закрывающий правовую лазейку, позволяющую продвигать онлайн-казино под видом личного опыта или «информационных» публикаций. За демонстрацию игры в онлайн-казино и размещение реферальных ссылок предлагают штрафовать до 7 млн рублей. Об этом сообщают СМИ.
«Сейчас реклама азартных игр в интернете запрещена, но блогеры обходят запрет, демонстрируя в стримах успешную игру в нелегальные казино и размещая в комментариях реферальные ссылки. Такие действия формально не считаются рекламой, что не позволяет привлечь нарушителей к ответственности. Законопроект устраняет этот пробел, запрещая любое информирование об организаторах азартных игр, нарушающих законодательство», — передают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
Авторы инициативы предлагают серьезные штрафы: для граждан — до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до 1,5 миллионов рублей, для юридических — до 7 миллионов рублей с возможным приостановлением деятельности на 90 суток. По словам депутата Госдумы Артема Метелева, существующие штрафы в 2500 рублей не останавливают нарушителей.
Проблема приобрела массовый характер: по данным «Известий», российские блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе нелегальных казино, а отдельные трансляции приносят до 300 млн рублей. При этом целевой аудиторией становится молодежь — почти половина игроков в России младше 30 лет.
Юристы поддерживают инициативу, но отмечают необходимость дополнительных мер. В их числе совершенствование механизмов блокировки сайтов, усиление мониторинга соцсетей и введение обязательной маркировки рекламных интеграций.
