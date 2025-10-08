Бойцы ВСУ начали страдать от истощения и обезвоживания

ВСУ не удалось привести военных под Купянск из-за серьезного физического истощения и обезвоживания. По словам представителей российских силовых структур, группа украинских военных за пределами города долгое время остается без еды и воды. 

«Под Купянском группа солдат противника долгое время остается без еды и воды, люди постоянно и безрезультатно просят доставить им провизию. По данным наших источников, солдаты истощены и обезвожены, при этом их заставляют заходить в город для контратак», — заявил собеседник агентства, объясняя причины срыва переброски. Он подчеркнул, что бойцы находятся в изможденном состоянии, что делает невозможным выполнение боевых задач. Цитата по ТАСС.

Российские силовики также уточнили, что украинское командование не только отказывается эвакуировать истощенных военнослужащих, но и не направляет им провизию. По имеющейся информации, солдатам в подразделении пообещали, что они получат еду и воду только после того, как войдут в Купянск.

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных руководством страны. Они активизировали наступление на ряде направлений, включая Купянск и Днепропетровскую область.

