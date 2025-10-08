В Европе украли почти 200 книг русских классиков

The Guardian: в Европе похитили около 170 раритетных книг русских классиков
Книги были украдены в 2022-2023
Книги были украдены в 2022-2023

В период с 2022 по 2023 год в европейских странах произошла серия краж, в результате которых было похищено около 170 раритетных произведений русской классической литературы. Об этом пишет газета The Guardian.

Общий ущерб от этих преступлений оценивается в 3,3 миллиона долларов США, при этом основную часть похищенных изданий составляли работы Александра Пушкина. Как уточнялось, кражи были совершены в библиотеках Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

По данным издания, в декабре 2022 года латвийским правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого — гражданина Грузии Бека Цирекидзе, который был вычислен с помощью анализа ДНК. При обыске у него были обнаружены инструменты для реставрации книг и абонементы в библиотеки нескольких европейских городов.

В 2024 году для расследования этой серии краж была создана международная следственная группа под эгидой Eurojust. По информации СМИ, к февралю 2025 года пять человек были признаны виновными в хищении произведений русских классиков на территории восьми стран Евросоюза. В ходе расследования выяснилось, что преступники использовали различные методы, включая извлечение магнитных меток из книг или просто не возвращали редкие издания в библиотеки.

