Минобороны заявило об освобождении Новогригоровки в Запорожской области

Срочная новость
Вооруженные силы Российской Федерации 8 октября освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.
В Минобороны уточнили, что взятие контроля над Новогригоровкой стало результатом наступательных действий российских подразделений. «В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.
